Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a affirmé que son secteur avait connu une cadence de réalisation "très satisfaisante", avec la distribution de près de 920.000 logements ces trois dernières années.

"Même si 2022 était l'année de la distribution de logements par excellence, il n'en demeure pas moins que le devoir de développement et de préparation des prochaines échéances requiert davantage d'efforts et d'efficacité conformément aux instructions des hautes autorités du pays", a précisé M. Belaribi lors d'une rencontre nationale sur la numérisation et la mise à jour des modes de gestion des Offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI) et de l'Agence nationale de développement du logement (AADL).

Le ministre s'est, en outre, félicité de l'ensemble des décisions prises lors des réunions du Gouvernement et du Conseil des ministres, où plusieurs instructions ont été donnés au secteur, indiquant que le bilan communiqué lors des réunions du mois de Ramadhan fait état du recensement de 123.130 logements publics locatifs non encore réalisés (plus de 81.000 uni tés en cours de réalisation, 13.000 à l'arrêt et près de 29.000 en attente de réalisation).

M. Belaribi a, également, souligné la nécessité d'insuffler une plus grande dynamique à la réalisation et au parachèvement de ce programme dans les délais impartis et avec la qualité requise, conformément aux instructions ministérielles adressées à cet effet. Deux opérations de distribution devraient être lancées à l'occasion de la célébration de la double fête de l'indépendance et de la jeunesse, le 5 juillet, et de l'anniversaire de déclenchement de la Guerre de libération du 1 novembre, ajoute le ministre qui a relevé l'impératif de réduire et d'adapter les délais de réalisation en fonction de la taille du programme, afin de respecter les engagements fixés pour ces deux échéances, ajoutant qu'il "nous reste deux mois pour maitriser la réalisation et parachever les projets à distribuer le 5 juillet prochain". A ce titre, le ministre a ordonné la finalisation de tous les programmes dont le taux de réalisation a atteint 50% et le lancement des opérations de réalisation de tous les programmes en attente de lancement, ainsi que la relance de tous les chantiers à l'arrêt avant la fin du mois de juin, insistant sur l'impératif de parachever, avant le 30 octobre 2023, tous les projets de logement programm és durant le 4e trimestre de l'année en cours pour les distribuer, le 1 novembre prochain, à l'occasion de l'anniversaire du déclenchement de la Guerre de libération nationale.

Dans ce cadre, M. Belaribi a annoncé le parachèvement, avant fin juin, des travaux des voiries et réseaux divers (VRD) de l'ensemble des programmes dont la réalisation des bâtiments s'est achevée avant le 31 décembre 2021.

Il a mis l'accent aussi sur l'application des arrêtés ministériels relatifs au respect des délais de lancement des travaux fixé dans le calendrier à 10 mois pour les habitations collectives et 7 mois pour les habitations individuelles et semi-collectives et ce à partir de leur notification aux walis.

Le premier responsable du secteur a insisté, dans ce sillage, sur le respect des délais de réalisation et l'assainissement des attachements de tous les contractuels.

Il a appelé les commissions chargées du contrôle de qualité à intensifier les sorties de terrains et à accompagner les maitres d'ouvrage pour la levée des réserves enregistrées avant l'attribution des logements aux bénéficiaires.

Concernant les locaux, le ministre a mis en avant l'importance de contrôler les opérations de réalisation et de récupération des locaux abandonnés afin de les mettre en vente conformément à la règlementation en vigueur et aux cahiers de charges répondant aux besoins des groupes urbains.

OPGI: le lancement, le 5 juillet, de l'application SAKANI

A cette occasion, M. Belaribi a appelé le Groupement d'intérêts économiques rassemblant les Offices de la promotion et de la gestion immobilières et l'Agence AADL à unifier le mode de gestion des offices selon une nouvelle vision basée sur l'efficience économique à travers la numérisation de la gestion sur tous les plans, outre l'élaboration d'un guide relatif aux procédures de gestion tenant compte des spécificités de certains offices

Pour ce faire, ajoute M. Belaribi, le GIE doit permettre aux offices de faire la déclaration budgétaire, fiscale et des comptes sociaux dans les délais en sus de l'adoption du budget de chaque office avant la fin du troisième trimestre de 2023. Ces procédures, estime le ministre, sont à même de garantir l'accès à la numérisation et la modernisation de la gestion des offices conformément aux décisions du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune qui a insiste sur la numérisation de tous les secteurs lors des réunions du Conseil des ministres".

Le ministre a souligné la nécessité de poursuivre les chantiers de réforme ouverts au titre des 54 engagements du président de la République, à savoir la promulgation d'une nouvelle loi de l'urbanisme, la révision de la loi sur la promotion immobilière et la gestion des biens et de plusieurs décisions et décrets y afférents, la prise en charge de la problématique du tissu urbain ancien, l'éradication du vieux bâti, la distribution équitable de logements, toutes formules confondues, et la fin de l'anarchie urbaine. Il a, par ailleurs, annoncé que l'application électronique "sakani" sera lancée le 5 juillet prochain, à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance et de la jeunesse.

Cette application permettra de développer et de moderniser les Offices de promotion et de gestion immobilières (OPGI) dans le cadre de la transformation numérique et de la volonté des autorités de tutelle de numériser le service public, en permettant aux souscripteurs d'effectuer plusieurs opérations en ligne, notamment payer les factures de loyers, prendre rendez-vous et faire des réclamations. Cette application peut toucher un grand nombre de citoyens puisqu'on compte plus de 32 millions d'utilisateurs de smartphones sur plus de 49 millions d'utilisateurs de téléphones mobiles, selon les chiffres annoncés par le directeur du Groupement d'intérêt économique (GIE), Ghani Dib, qui a précisé que les instructions concernant la généralisation de cette application et la n umérisation de la gestion des OPGI seront mises en œuvre au cours de l'année 2023 comme principal objectif du GIE.

Une proposition d'application électronique pour la gestion intégrée et l'organisation des tâches des OPGI a également été présentée lors de la réunion. Une fois approuvée, l'application sera généralisée pour dématérialiser les différentes opérations et leur conférer un plus grande transparence.

L'application permettra de suivre les projets et de vérifier les délais de livraison. Elle comprend toutes les informations utiles sur le projet et son coût financier, les bureaux d'études, les maître d'oeuvre, les appels d'offres et l'ouverture des plis et l'état des chantiers.