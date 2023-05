Le ministre de la Communication, M. Mohamed Bouslimani a reçu, mardi, le président du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui, avec lequel il a passé en revue les mécanismes à même d'assurer la coordination permanente entre les deux institutions dans le cadre de la concrétisation du Plan national de la jeunesse.

M. Bouslimani a insisté sur l'importance "d'établir la complémentarité entre les différents secteurs gouvernementaux concernés par les jeunes en vue de réaliser les objectifs communs s'inscrivant dans cette démarche", relevant le rôle de cette catégorie dans la réalisation du développement local et national et la défense de l'Algérie.

"La jeunesse, en tant que grande richesse dont l'Algérie est fière, est appelée à être au fait des attaques fallacieuses visant la sécurité et l'identité de son pays pour qu'elle soit au premier rang pour le défendre", a-t-il soutenu. Concernant les médias, le ministre a rappelé que les journalistes algériens "sont aujourd'hui constitués en majorité de jeunes, ce qui a amené à donner une importance particulière à la formation", en témoignent les sessions qui se déroulent actuellement sur la communication institutionnelle et de proximité. M. Hidaoui a, pour sa part, déclaré que cette rencontre était la septième du genre tenue par le CSJ avec les ministères concernés par cette catégorie en vue de "s'enquérir des efforts consentis par les différents secteurs gouvernementaux au profit des jeunes en déterminant leurs préoccupations en vue de contribuer à trouver des solutions rapides et efficaces". Il a réaffirmé l'importance "de créer un cadre de coordination permanent entre ces secteurs et le CSJ", et ce en vue "d'actualiser les données liées à ce dossier et de développer les mécanismes mis en place par l'Etat pour que la voix des jeunes soit entendue". Ces rencontres, poursuit le président du CSJ, visent à "suivre l'état de concrétisation du Plan national de la jeunesse qui concerne plusieurs secteurs ministériels, lequel fera l'objet d'un rapport annuel à soumettre au président de la République". Il a salué "la forte présence efficace des jeunes dans le secteur des médias", tout en rappelant que "les différents médias nationaux, notamment audiovisuels, ont consacré des chaînes destinées aux jeunes pour prendre en charge leurs préoccupations".