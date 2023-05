L'économie chilienne est restée dans le rouge en mars, après une contraction de 2,1% de l'indice mensuel de l'activité économique (Imacec), qui anticipe le calcul du Produit intérieur brut (PIB), a indiqué mardi la banque centrale chilienne.

C'est la deuxième fois consécutive que l'économie chilienne se contracte après la baisse de 0,5% enregistrée en février. La baisse de mars, essentiellement le fait d'une chute de l'activité minière et du commerce, selon la Banque centrale, est légèrement supérieure aux attentes du marché qui anticipait une diminution de quelque 2%. La production minière, principalement de cuivre dont le Chili est le premier producteur mondial, a baissé de 8,7% en mars sur un an. La production minière contribue à hauteur de 10 à 15% du PIB chilien. En 2022, la croissance chilienne a atteint 2,4% par rapport à l'année précédente, en raison notamment d'une baisse des dépenses de consommation avec la fin des mesures d'aide mises en place pendant la pandémie de Covid 19.

Pour l'année 2023, la Banque centrale chilienne s'attend à une réduction du PIB comprise entre -0,5% et 0,5%. Le Chili sera l'un des troi s pays avec l'Argentine et Haïti à enregistrer une contraction de son PIB en 2023, selon la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes.