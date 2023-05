Les play-offs du Championnat d'Algérie de basket-ball, Nationale 1 A (dames), débutent vendredi avec le déroulement du premier tournoi regroupant les six premiers à l'issue de la première phase de la compétition, dont le MC Alger est détenteur du trophée depuis 2013.

Hôtes du premier tournoi dans leur salle d'Hydra, les basketteuses du MCA sont encore une fois les grandes favorites à leur propre succession et visent un 14e titre de championnes d'Algérie.

Elles auront pour principal concurrentes leurs homologues du GS Cosider, leaders à l'issue de la première phase et qui auront l'avantage d'accueillir le deuxième tournoi des play-offs, alors que les formations d'Hussein-Dey Marine du MT Sétif et de l'USM Alger seront en embuscade pour essayer de bousculer la hiérarchie. Le premier tournoi play-off sera marqué par plusieurs belles affiches dont celle opposant le MC Alger à l'USM Alger, vendredi (19h00), ou encore la confrontation entre le GS Cosider et l'USM Alger, samedi (16h00).

Il y a lieu de noter que la Fédération algérienne de la discipline a décidé qu'il n 'y aura pas de relégation en palier inferieur à l'issue de cette saison.