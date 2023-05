Le CR Belouizdad, en perte de vitesse, recevra l'ES Sétif avec l'intention de renouer avec la victoire et creuser l'écart en tête du classement, alors que la JS Kabylie, premier relégable, sera au rendez-vous avec sa première "finale" pour le maintien en accueillant l'USM Alger, à l'occasion de la mise à jour du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, vendredi.

Le Chabab (1e, 45 pts), qui reste sur une mauvaise série de trois défaites de rang toutes compétitions confondues, se doit de réagir à domicile face à l'Entente de Sétif (3e, 35 pts), dans ce qui sera l'entame de la dernière ligne droite pour le titre.

Eliminé sans gloire en quarts de finale de la Ligue des champions d'Afrique par les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns (aller : 1-4, retour : 1-2), le CRB est appelé à puiser dans ses ressources pour réhabiliter son image et relever la tête à un moment crucial de la saison.

Un succès permettra aux Algérois de porter provisoirement à huit points l'écart avec son dauphin, le CS Constantine. De son côté, l'ESS effectuera le déplacement à Alger avec l'intention de confirmer son d ernier succès décroché à la maison face à l'USM Alger (1-0), et conforter sa position sur le podium. La JS Kabylie (15e, 17 pts) quant à elle n'aura plus droit à l'erreur ''at home'' face à l'USM Alger (6e, ,32 pts), dans un véritable choc des extrêmes. Les "Canaris" devront impérativement l'emporter pour poursuivre leur mission de sauvetage.

L'USMA, auréolée par sa belle qualification pour les demi-finales de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF) aux dépens de l'AS FAR, abordera ce rendez-vous pour éviter la défaite et du coup se rapprocher du podium.

Ce sera le premier match pour le nouvel entraîneur de la JSK Youcef Bouzidi, engagé cette semaine en remplacement de Miloud Hamdi, limogé pour mauvais résultats.

Bouzidi connaît assez bien la maison, pour avoir déjà dirigé les "Canaris" lors de la saison 2017-2018, en assurant à la JSK le maintien et en la menant à la finale de la Coupe d'Algérie, perdue face à l'USM Bel-Abbès (1-2).