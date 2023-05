Une étude récente a rappelé que le manque de sommeil augmente le risque de tomber malade. Mais quels sont exactement les risques de la privation de sommeil pour notre organisme ?

Il y a quelque temps, les experts de la National Sleep Foundation (un organisme américain visant à promouvoir l'éducation au sommeil) ont publié leurs recommandations sur la sommeil et la santé.

Selon les experts, nous devrions dormir entre 7h et 9 h par nuit pour éviter de faire souffrir notre organisme. De même :

les nourrissons devraient dormir entre 12 et 15 h

les bébés entre 11 et 14 h

les enfants entre 9 et 11 h

les adolescents entre 8 et 10 h

es seniors entre 7 et 8 h.

Avoir son compte d'heure de sommeil et ne pas accumuler de "dette" est certes le moyen de nous lever du bon pied et de parvenir à nous concentrer au travail ou à l'école. Mais c'est aussi, et surtout, le moyen de prendre soin de notre santé. Car dormir moins de 6 heures par nuit altère les fonctions de 700 de nos gênes, y compris ceux qui ordonnent la réponse au stress, qui activent notre système immunitaire et qui boostent le métabolisme.