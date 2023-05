En pleine campagne de vaccination contre le covid-19, l'Académie américaine du sommeil souligne que de bonnes nuits de sommeil avant et après le vaccin permettent d'optimiser la réponse immunitaire. "Alors que nous sommes en pleine campagne de vaccination contre le covid-19, il est vraiment important que les patients continuent de donner la priorité à leur sommeil pour améliorer leur état de santé" vient de déclarer le Dr Kannan Ramar, président de l'American Academy of Sleep Medicine. "Un sommeil suffisant et de qualité renforce le système immunitaire de votre corps et optimise la réponse au vaccin".

Selon le médecin, de bonnes nuits de sommeil avant et après la vaccination permettent de renforcer la réponse immunitaire et aident l'organisme à fabriquer de l'antigène en grandes quantités. Tandis qu'un mauvais sommeil affaiblit les défenses contre un virus et affecte la réaction du corps au vaccin.

Comment plonger plus facilement dans le sommeil

Même si la journée s'est bien déroulée, il arrive qu'on se sente fatiguée, contrariée ou stressée quand arrive le soir. Voici comment évacuer les petites tensions accumulées tout au long de la journée et apaiser son mental pour se préparer à bien dormir.

Un automassage des pieds avant de se coucher

Ce massage va détendre la musculature du pied. Pratiqué régulièrement, il aide à prendre conscience des ancrages au sol et améliore la façon de marcher.

Assise sur une chaise, pieds nus, posez la cheville droite sur le genou gauche.

Posez la main droite sur le pied droit, pouce sur le talon.

Exercez une pression avec le pouce sur la base du talon, puis masser en remontant en ligne droite jusqu'au gros orteil. Répéter 5 fois.

Recommencez les gestes 5 fois pour chaque orteil puis, changer de pied.

Si l'exercice est douloureux, réchauffez vos pieds une dizaine de minutes avant de les masser. En prenant un bain de pied ou en utilisant une bouillotte ou un gel chauffant.

Un exercice de respiration au moment du coucher

Confortablement installée (assise ou allongée), fermez les yeux et prenez 3 inspirations et expirations lentes et profondes.

Remémorez-vous 3 évènements positifs vécus dans la journée.

Focalisez-vous sur ce(s) moment(s) en les visualisant et en repensant aux sensations agréables qu'ils ont générés en soi.

Cet exercice permet de remplacer les idées parasites par des pensées positives. En quelque sorte, on évite de ressasser, en maintenant son attention sur des moments et éléments agréables. Essayez... détente et zénitude assurées.