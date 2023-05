Certaines thérapies douces ont fait leurs preuves pour oublier les problèmes de sommeil mineurs et lutter contre les insomnies.

Difficultés d’endormissement, réveils précoces, réveils nocturnes : pour lutter contre ces différents types d'insomnie, les médecines douces aident à se passer progressivement des somnifères. L'acupuncture, la réflexologie plantaire et l'ostéopathie peuvent en effet avoir des effets durables sur les troubles du sommeil.

L’acupuncture pour canaliser l’énergie et calmer

Cette médecine chinoise millénaire est idéale pour éviter les somnifères (benzodiazépines) ou s’en sevrer. "Cette pratique se révèle assez efficace en exerçant une action calmante sur le système nerveux et en favorisant la sécrétion d’endorphines et de sérotonine, les hormones du bien-être, explique le Dr Rafal (qui pratique l’acupuncture en consultation). À tel point que certains patients s’endorment pendant la séance." La pratique consiste à planter des aiguilles sur certains points précis du corps, le tout sans douleur. Ces points sont situés sur les méridiens, les axes sur lesquels l’énergie vitale circule, reliant entre eux les organes et les centres nerveux. En agissant à distance, là où l’énergie manque ou est en excès, la rate pour les problèmes d’endormissement ou le foie pour les réveils nocturnes par exemple, on peut ainsi rééquilibrer les dysfonctionnements.

Combien de séances ? Comptez 3 à 5 séances pour constater ses effets. Un peu plus si les troubles sont là depuis longtemps ou en accompagnement du sevrage des médicaments hypnotiques.

la réflexologie plantaire contre les dysfonctionnements organiques

Pratique issue de la médecine chinoise, la réflexologie repose sur le principe que nos pieds sont une représentation miniaturisée du corps. Chaque point sur la plante du pied, appelé zone réflexe, correspond à un organe ou à une partie de l’organisme que l’on peut stimuler pour relancer l’énergie qui y serait bloquée.

"La réflexologie est une approche globale qui vise à traiter la cause et pas seulement les symptômes. Il est donc essentiel d’interroger le patient pour mieux cerner la nature de ses troubles (difficultés d’endormissement, réveils précoces, nocturnes, une fois, plusieurs fois, à heure fixe ?), les symptômes associés et le contexte dans lesquels ils surviennent, prévient Corinne Maréchal, réflexologue. Un examen du pied est un bon indicateur. Un pied moite évoquera un dysfonctionnement au niveau du “feu”, signe d’une faiblesse des reins ou au niveau du système cardiaque et de la circulation, à l’origine de spasmes musculaires, par exemple. Un pied très sec sera plutôt le signe d’un dysfonctionnement du foie pouvant créer des troubles digestifs nocturnes."

Pour les anxieux, on agira sur la zone de l’estomac afin d’évacuer ce qui pèse, les pensées ressassées. Et contre les troubles du sommeil au moment de la ménopause, sur la zone de la thyroïde.

Combien de séances ? Il faut un peu de patience, mais en 5 ou 6 séances, on obtient d’excellents résultats. « Le fait de se masser ou faire masser les pieds aide à revenir vers le bas, et donc… à se dégager la tête », conclut notre spécialiste.

L’ostéopathie pour éliminer les tensions

Mal dormir est rarement un motif principal de consultation chez un ostéopathe. À tort ! Car cette pratique peut avoir des effets durables sur les troubles du sommeil dus à l’anxiété et aux tensions musculaires qui en découlent, ainsi qu’à des troubles vasculaires. « Ces problèmes sont très souvent liés à une perturbation du système neurovégétatif, explique Thibault Dubois, ostéopathe. Notamment les systèmes orthosympathique et parasympathique, responsables du contrôle d’un grand nombre d’activités inconscientes, telles la régulation du rythme cardiaque, la contraction des muscles, la digestion… et donc de tout ce qui touche au repos de l’organisme. »

Or, des tensions et des dystonies musculaires peuvent contrarier la qualité de l’information délivrée aux organes. La colonne vertébrale étant en lien direct avec ces systèmes nerveux, il est possible de normaliser les messages, en procédant à des ajustements vertébraux et à la base du crâne, où se trouve le nerf vague associé au système parasympathique. Ces mobilisations permettent, en outre, d’éliminer les douleurs souvent associées aux troubles du sommeil, et donc d’agir sur les difficultés d’endormissement et les réveils nocturnes.

Combien de séances ? Il faut compter 2 ou 3 séances pour voir une nette amélioration de la qualité des nuits, et retrouver peu à peu un sommeil réparateur. Mais les effets de l'ostéopathie peuvent déjà se faire ressentir dès la première !