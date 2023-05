La cavalière Narimane Remili du club hippique amateur "Etrier Oranais" a remporté le prix du 1er mai du concours régional de saut d'obstacles, clôturé lundi soir au centre équestre d'Es-Senia (Oran). Narimane Remili, montant "Eglantine", s'est distingué en décrochant la première place avec un sans fautes sur des obstacles de 1,20 mètre devant Chlef Mohamed, enfourchant "Channel" et Fares Aymen montant "Argham" du même club formateur de l’Etrier Oranais.

Cette épreuve reine, disputée en deux manches, a regroupé une vingtaine de cavaliers seniors et des chevaux de 6 ans et plus, offrant un beau spectacle aux amateurs d’épreuves hippiques venus nombreux. Dans l’épreuve cadets, le grand prix sur une hauteur de 1,10 mètre est revenu à la jeune cavalière Amel Hamedi enfourchant "Hydra D’hem" du club équestre "Monté Cristo" d’Oran. Huit épreuves, dont les prix 1er mai, débutants, cadets, juniors et seniors, se sont déroulées lors de cette manifestation équestre, jugée d'un niveau technique "appréciable", selon les spécialistes présents à Oran.

Ce rendez-vous oranais a constitu é une opportunité pour les cavaliers présents pour bien se préparer aux prochaines échéances et concours nationaux, qui reprendront à la fin du mois en cours. Cet événement sportif d’une journée, organisé par le club équestre "Etrier Oranais" en collaboration avec la Direction de la jeunesse et des sports et l’APC d’Oran, à l'occasion des festivités de la ''fête du travail'', a connu la participation d’une quarantaine de chevaux, cavaliers et cavalières des catégories débutants, cadets, juniors et seniors de plusieurs clubs équestres de la région d'Oran.