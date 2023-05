Les deux sélections d'Alger U14 (filles) et U15 (garçons) ont remporté lundi le tournoi national inter-sélections régionales de handball organisé du 29 avril au 1er mai à la salle omnisports chahid Tayeb Benabderrahmane de Mila.

La sélection des filles d'Alger a décroché la première place grâce au nombre de buts marqués après son match nul (18-18) contre la sélection d’Oran lors du dernier match, tandis que la troisième place est revenue aux représentantes de Constantine au terme du tournoi qui a mis en lice dans cette catégorie cinq équipes.

Chez les garçons où sept équipes étaient en compétition, la sélection d’Alger a battu en finale la sélection d’Oran (21-18), laissant la troisième position à la sélection régionale de Batna.

Dans une déclaration de presse, la présidente de la Fédération algérienne de handball, Karima Taleb, a indiqué que ce tournoi, le premier du genre à l’échelle nationale, s’est déroulé dans de bonnes conditions d'organisation, précisant que son objectif est de relancer la discipline en mettant l’accent sur la formation des catégories minimes qui constituent la base pour former une équipe nationale performante. Le tournoi a permis de sélectionner les futures joueurs des sélections nationales (U14) filles et (U15) garçons, a ajouté la première responsable de la fédération algérienne de handball rappelant qu’un concours national sera organisé début juin prochain à Alger pour désigner le meilleur joueur et la meilleure joueuse des moins 13 ans et moins 12 ans.

Djamel Mordjane, entraineur de l’équipe nationale U15, a assuré de son côté que le niveau affiché par les joueurs durant ce tournoi est "intéressant " précisant que la commission technique a sélectionné 40 joueurs pour rejoindre l’équipe nationale de la catégorie. Il a également relevé que la tenue de ce tournoi s’inscrit dans le cadre du travail de la fédération pour développer la discipline à travers la formation. Organisé par la ligue de wilaya de handball, ce tournoi national a mis en lice pendant trois jours 12 sélections régionales (garçons et filles) d’Alger, Oran, Constantine, Batna, Ouargla, Saïda et de Blida.