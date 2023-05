Les éléments de la brigade de la Police judiciaire de la Sûreté de la circonscription administrative de Baraki (Alger) ont démantelé un réseau criminel spécialisé dans la vente de psychotropes dans un quartier aux Eucalyptus, a indiqué lundi un communiqué des mêmes services.

L'opération s'est déroulée suite aux informations parvenues à la brigade de la Police judiciaire selon lesquelles une quantité importante de psychotropes aurait été introduite dans un quartier des Eucalyptus, suite à quoi les éléments de la brigade ont mené des investigations qui ont permis d'identifier un individu, repris de justice, qui effectuait des va-et-vient douteux à l'intérieur du quartier et a été arrêté, précise la même source.

Sous la supervision du parquet territorialement compétent et suite au mandat de perquisition du domicile d'un autre individu, les éléments de la Police judiciaire ont saisi "537 capsules introduites dans le quartier au moyen d'une motocyclette en vue de les vendre aux jeunes du quartier et des cités voisines de la ville des Eucalyptus".

Dans le cadre des investigations menées par ladite brigade, "il a été procédé à l'identification de l'individu qui stockait les psychotropes et à la perquisition de son domicile où 4600 capsules ont été saisies", ajoute le communiqué. Selon la même source, "deux principaux fournisseurs dans cette affaire qui préparaient des opérations de traite des êtres humains pour la migration clandestine à partir de l'une des wilayas côtières ouest ont été arrêtés également après avoir sollicité le parquet de délivrer une autorisation d'extension de la compétence". Les cinq mis en cause dont l'âge varie entre 21 et 24 ans, sont tous des repris de justice et originaires de la wilaya d'Alger.

Après finalisation des procédures légales, les mis en cause ont été déférés devant le parquet pour les chefs d'inculpation de "transport et stockage de psychotropes pour vente illégale dans le cadre d'un groupe criminel organisé et blanchiment d'argent en vue de la migration clandestine".