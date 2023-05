Les services de la Sûreté de wilaya d'Oran ont démantelé, le weekend dernier, un réseau criminel s'adonnant à la fabrication de drogue dure et de comprimés psychotropes dans un atelier clandestin et saisi 1 kg de cocaïne et 50.000 comprimés psychotropes de type "Ecstasy", indique, dimanche, un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

"La Brigade de lutte contre le trafic de drogue et de psychotropes relevant du service de wilaya de la Police judiciaire de la Sûreté de wilaya d'Oran a procédé, le weekend dernier, au démantèlement d'un réseau criminel composé de cinq individus dont des repris de justice, dans une affaire liée à la création d'un atelier clandestin de fabrication de drogue dure et de comprimés psychotropes pour trafic au sein d'un réseau criminel international", précise la même source.

Lors de cette opération, les mêmes services de sécurité ont "saisi 1 kg de cocaïne et 50.000 comprimés psychotropes de type Ecstasy".

Les investigations menées par les enquêteurs de police de la Sûreté de wilaya d'Oran, sous la supervision du parquet compétent, se sont soldées par " l'arrestation de l'un des mis en cause à bord d'un véhicule au port d'Oran, en provenance du port d'Almeria (Espagne), transportant une quantité de drogue dure et des matières premières pour sa fabrication".

Ces investigations ont permis de "localiser cet atelier secret situé à Maghnia (Wilaya de Tlemcen) exploité par les mis en cause avec pour couverture un atelier de confection de gâteaux", a ajouté la même source.

Les opérations de perquisition menées par la police judiciaire se sont soldées par "la saisie et la récupération de 1kg de cocaïne, 50.000 comprimés psychotropes de type Ecstasy, 2kg de matière première dédiée à la fabrication des différentes couleurs et formes d'Ecstasy, en plus de deux appareils utilisés dans la fabrication de cette drogue, quatre véhicules et une moto utilisés dans le transport de ce poison, ainsi qu'un montant de 210 millions des revenus de cette activité criminelle".

Les mis en cause ont été déférés devant le parquet près le tribunal d'Oran, et ce pour "importation, détention, transport, stockage, livraison et fabrication de drogues dures (cocaïne et ecstasy) à des fins de trafic dans le cadre d'une bande criminelle organisée transfrontalière", conclut le communiqué.