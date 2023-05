Une forte affluence de visiteurs, issus de différentes wilayas, est enregistrée à la Foire des fleurs organisée depuis jeudi dernier à la place de la Liberté de Blida, a-t-on constaté.

Une multitude de fleurs et de plantes ornementales, aromatiques et médicinales, endémiques de la Mitidja, mais aussi des régions de la Méditerranée, ornent et embaument, depuis jeudi dernier, la place de la Liberté de Beb Sebt du centre ville de Blida.

L'exposition, initiée par la commune de Blida sous le slogan "Blida envoie des fleurs et accueille l’innovation par ses sept portes", a été fort bien accueillie par les citoyens, car constituant une belle opportunité pour acquérir différentes plantes, mais aussi en apprendre davantage sur leurs besoins (eau, air et lumière ou soleil) auprès de professionnels qualifiés. Un exposant, Farid Belkadi, a assuré, à ce propos, son attachement, lors de la vente de ses plantes, à "donner au client tous les conseils et recommandations nécessaires, pour en prendre soin, et pouvoir ainsi profiter le plus longtemps possible de leurs fleurs ou de leurs fruits", a-t-il indiqué à l’APS.

Il s’agit, pour ce pépiniériste de la région de R mel, commune de Bouaârfa, activant dans le domaine depuis plus de 50 ans, de la 18e participation à cette Foire de Blida, dans laquelle il a exposé plus de 70 types de plantes pour couvrir la demande de ses clients issus de différentes wilayas.

La fourchette des prix des plantes locales est comprise entre 150 et 250 DA, pour celles vendues dans des sacs en plastique, tandis que celles vendues en pot en plastique sont proposées entre 350 et 450 DA l’unité.

Les plantes d’importation sont, quant à elles, proposées à 700 DA pour "Lssane Laadjouza", 1200 DA pour l’Araucaria, et entre 1200 à 4000 DA pour la fougère.

Un citronnier en fruit est, par ailleurs, vendu entre 1200 à 2500 DA.

Les organisateurs de cet événement annuel, inscrit dans le cadre du Printemps de Blida, ont, également, veillé à la disponibilité d’une multitude de produits du terroir, dont des miels, de l'huile d'olive, et de l'eau de roses et de fleurs.

A noter la participation de 45 exposants de différentes régions de la wilaya, dont Boufarik, El-Affroun, Bouaârfa et Chebli à cette Foire, qui se poursuivra jusqu'au 24 mai prochain.