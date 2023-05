Des décisions d’intégration et des contrats d’emploi au niveau de plusieurs secteurs ont été remis lundi à leurs bénéficiaires dans le cadre de la célébration de la Journée internationale du travail dont les festivités officielles ont été organisées cette année dans la wilaya d’El-Oued.

Présidée par le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Fayçal Bentaleb, en présence des ministres de l’Agriculture et du Développement rural et du Tourisme et de l’Artisanat, respectivement Mohamed Abdelhafid Henni et Mokhtar Didouche, la cérémonie a donné lieu à la remise symbolique des contrats de travail aidé (CTA) au profit des bénéficiaires dans le secteur économique, ainsi que des décisions d’intégration à la fonction publique et d’autres d’embauche au profit d'enseignants contractuels. Des retraités relevant de différents secteurs d'activités ont été également honorés à l'occasion. De même, un jeune propriétaire d’une micro-entreprise qui s'était engagé à honorer ses dettes a également été distingué dans le cadre de l’encouragement des petites e ntités économiques par la Caisse nationale d’assurance chômage (CNAC).

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale a visité, lors de la cérémonie qui a eu pour cadre la maison de la culture Mohamed-Lamine Lamoudi d’El-Oued, une exposition dédiée aux activités de certaines micro-entreprises, aux dispositifs d’emploi et aux activités des caisses de la sécurité sociale.

La délégation ministérielle s’est auparavant recueillie à la mémoire des glorieux chouhada au carré des martyrs de la commune d’El-Oued.

Les ministres de l’Agriculture et du Développement rural et du Tourisme et de l’Artisanat devront présider une cérémonie en l’honneur des travailleurs des deux secteurs.