Le nombre d'utilisateurs du système du paiement électronique de transport urbain et suburbain de Guelma a atteint les 346.472 voyageurs depuis l’entrée en service de ce système à ce jour, a-t-on appris lundi du directeur de wilaya de l'Entreprise des transports.

"Le nombre important des utilisateurs du système de paiement électronique, entré en service le 6 novembre 2022 lors de l’utilisation des bus du transport public, est répartis entre les services de l’application intelligente +Tanakoli+ (mon déplacement) via les téléphones portables et la carte intelligente Tanakoli", a précisé à l'APS Fateh Hamidi, en marge d’une cérémonie organisée en l’honneur des travailleurs de l’entreprise, implantée dans la zone d’activités de la commune Belkheir, à l’occasion de la célébration de la Journée internationale du travail (1er mai de chaque année).

Les utilisateurs du système électronique auprès de l’entreprise sont répartis sur un total de 313.484 voyageurs détenteurs de la carte intelligente "Tanakoli" contre 32.988 voyageurs utilisate urs de l’application intelligente "Tanakoli", a précisé le directeur de l'entreprise publique du transport urbain et suburbain, indiquant que "l’évolution rapide enregistrée en matière d’utilisation de ce système reflète l’ambition des utilisateurs des bus de transport public à exploiter les moyens modernes et les mécanismes rapides et électroniques leur facilitant les déplacements au quotidien".

Le nombre des utilisateurs du système du paiement électronique parmi les usagers des bus de transport public représente actuellement environ 15% du nombre global des clients de l’entreprise publique de transport urbain et suburbain à travers les cinq lignes qu’elle assure, a ajouté le même responsable, précisant que ces lignes relient le boulevard Souidani Boudjemaâ du centre-ville de Guelma à la cité des Frères Rahabi au chef-lieu de wilaya et les communes de Héliopolis, d’El Fedjoudj, de Belkheir et de Boumahra Ahmed.

Selon Fateh Hamidi, ce système électronique vise à faciliter le déplacement des usagers et leur évite de faire les transactions en espèce, car il suffit juste de charger leurs cartes ou comptes sur le téléphone portable, ajoutant que le client via son téléphone personnel peut suivre le parcours des bus et les heures d’arrivée à la station ou dans les arrêts proches. Le premier et deuxième meilleurs usagers parmi les utilisateurs du système électronique sélectionnés sur la base du nombre de fois de chargement de la carte et de l’application intelligente ont été honorés à cette occasion en plus d’un nombre de travailleurs de l’entreprise en présence de représentants de la Direction des transports, des élus locaux et des cadres de la société d’assurance CASH liée à l’entreprise par une convention cadre multi-domaines.