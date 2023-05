Au total, 564 demandeurs de logements de la wilaya de Tébessa ont reçu lundi les clés et décisions d’attribution de logements de différentes formules au cours d’une cérémonie supervisée par les autorités locales.

244 logements de type Location-vente (AADL), situés dans la commune d’El Ouenza, 116 décisions d’attribution de logements dans le cadre de la résorption de l’habitat précaire (RHP) dans les communes d’El Ouenza et de Bir El Ater en plus de décisions d’attribution de 120 aides financières destinées à l’habitat rural et lotissements sociaux et 84 actes d’attribution de l’auto-construction dans les communes de Tébessa, de Cheriaâ, d’El Kouif et d’El Houidjbet, ont été remis à leurs bénéficiaires au cours d'une cérémonie coïncidant avec la journée international du travail.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, le chef de l’exécutif local, Said Khalil, a indiqué que ce quota sera suivi par la distribution d’autres quotas durant les prochaines occasions dont le 5 juillet qui verra également la réception et la mise en service de plusieurs infrastructures éducat ives et de santé.

Le même responsable a considéré que le renforcement des chantiers de réalisation, l’achèvement des projets de logements en cours de réalisation dans les délais impartis et la remise des clés sera en mesure de permettre à la wilaya de bénéficier d’autres quotas de logements supplémentaires tous segments confondus.

La commission de wilaya chargée d’étudier les recours formulés s’agissant du logement social à la commune du chef-lieu de wilaya dont le nombre a dépassé les 10.000 recours, poursuit son travail et s’attèle à étudier minutieusement tous les cas pour remettre les clés aux véritables bénéficiaires "dans les brefs délais", a fait savoir le même responsable.

Les autorités locales avaient entamé la célébration de la Journée internationale du travail par le recueillement à la mémoire des Chouhada avant de donner le coup d’envoi de la course des facteurs et une cérémonie en l’honneur des sportifs lauréats des différentes compétitions sportives organisées à l’occasion au complexe omnisports 4 mars 1956.