La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou a pris part, lundi par visioconférence, aux travaux de la 42e session extraordinaire des ministres arabes des Affaires sociales, en vue d'examiner la situation sociale et humanitaire au Soudan sur fond d'exacerbation de la situation dans ce pays.

Un nombre de ministres arabes des Affaires sociales ont pris part à cette réunion, présidée par l'Etat du Qatar, en sa qualité de président en exercice du Conseil des affaires sociales de la Ligue arabe.

La réunion a porté sur la situation de crise que vivent près de 11,7 millions de personnes au Soudan, dont 8,2 millions qui comptent sur les organisations humanitaires pour leur assurer les besoins alimentaires, dans un contexte marqué par les violents affrontements entre l'armée et les forces de soutien rapide (FSR).

Dans son allocution à l'occasion, Mme Krikou a indiqué que l'Algérie, en sa qualité de présidente en exercice de la 31e session du Conseil de la Ligue arabe au niveau du som met, "suit avec une extrême inquiétude les développements de la situation en République du Soudan, pays frère, ainsi que les répercussions internes, régionales et internationales de ce conflit, d'où l'appel qu'elle a lancé dès le début de ce conflit aux belligérants en vue de cesser les hostilités et de privilégier la voie du dialogue".

La ministre a rappelé à l'occasion que l'Algérie "dénonce toutes les tentatives des parties étrangères visant à alimenter le conflit, à le faire perdurer et à empêcher de trouver une solution pacifique par le dialogue et la négociation".

Après la publication du communiqué du conseil de la Ligue arabe au niveau des délégués permanents lors de sa session ordinaire concernant les développements de la situation au Soudan, notamment la clause sur la disposition de la Ligue à accomplir toutes les démarches aidant à mettre un terme à la crise de façon viable et en cohérence avec l'intérêt du peuple soudanais, Mme Krikou a souligné que le président de la République, M.

Abdelmadjid Tebboune, en sa qualité de président en exercice du conseil de la Ligue arabe au niveau du sommet, avait appelé à "la nécessité d'une démarche commune qui inclut tous les acteurs régionaux et internationaux", l'objectif étant de trouver une solution rapide à la crise, d'éviter davantage d'escalade et de cesser les hostilités, au vu de sa grande expérience, de sa sagesse politique, de son sens de solidarité et de sa pleine conscience des implications de cette crise au plan humanitaire".

Et d'ajouter que le Président Tebboune "a pris l'initiative de contacter les responsables de plusieurs organisations africaines et onusiennes, notamment l'Union africaine, l'ONU, la Ligue arabe et l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), afin d'exposer sa démarche et d'appeler à davantage de coordination et de concertation pour mettre fin au conflit, en appui à la démarche actuelle de la Ligue arabe".

De son côté, la ministre qatarie du Développement sociale et de la Famille, Mariam bint Ali Al Misnad, a précisé que le Soudan passe par une période "très délicate" qui se répercute sur la situation économique et sociale du pays.

"Cela nous impose de nous tenir aux côtés de nos frères Soudanais dans leur épreuve, notamment suite au déplacement de milliers de personnes en quête de lieux sûrs à l'abri des combats", a-t-elle dit.

Elle a, dans ce cadre, rappelé que la réunion visait à "assurer le nécessaire à ces personnes sans défense jusqu'à la stabilisation de la situation au Soudan", appelant à la fin "immédiate" des combats.

A noter que la réunion est sortie avec un projet d e résolution comprenant plusieurs clauses, qui ont été discutées par la secrétaire générale adjointe et cheffe du département des affaires sociales à la Ligue arabe, Haifa Abu Ghazaleh, avec les ministres.

Mme Abu Ghazaleh a précisé, à cet égard, que "le Conseil des ministres arabes contribuera à hauteur de 100.000 dollars pour aider le Soudan dans son épreuve", ajoutant qu'"un appel a été lancé à toutes les parties soudanaises pour l'ouverture de couloirs humanitaires".

Il a également été décidé de soumettre une demande au Secrétariat général pour la tenue d'une réunion d'urgence par visioconférence entre les sociétés arabes du Croissant-Rouge et le comité international de la Croix-Rouge en vue de coordonner les moyens d'apporter un soutien immédiat aux personnes impactées par les combats, a encore précisé la responsable, qui a fait état d'autres décisions pour soutenir le Soudan.