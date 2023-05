L’importance de l’artisanat en tant que levier pour le développement et la promotion de l’artisanat et de l’emploi a été mise en avant lundi à El-Oued par le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mokhtar Didouche.

S’exprimant à l’issue d’un exposé présenté sur son secteur à l’hôtel "Louss" en marge des festivités commémoratives de la Journée internationale des travailleurs, M. Didouche a indiqué que "l’artisanat constitue un important levier pour le secteur du Tourisme contribuant à la création de richesses et d’emplois". "Les pouvoirs publics accordent toute l’importance voulue au secteur du Tourisme contribuant au renforcement des potentialités économiques du pays, qu’il appartient de promouvoir notamment à travers le développement des projets d’investissement".

La wilaya d’El-Oued s’est positionnée, selon les données fournies lors de l’exposé sur la situation et les perspectives du secteur, en première place en termes de flux des touristes ayant convergé, au titre de cette saison touristique, dans la région, soit pas moins de 112.000 touristes. Les capacités d’accueil du secteur du Tourisme de la wilaya d’El-Oued seront consolidées, en perspective, de seize (16) nouveaux établissements hôteliers, en cours de réalisation, offrant une capacité d’hébergement de 1.978 lits, en plus de la suggestion de réalisation de sept (7) zones d'expansion touristique (ZET) retenues au niveau de différentes communes de la wilaya, selon les explications fournies à la délégation ministérielle.

Le ministre a, visité une exposition sur les activités des agences de tourisme et de voyage et a écouté des explications fournies par les opérateurs touristiques. Il a, au terme de sa visite, présidé une cérémonie en l’honneur de six (6) employés de l’Entreprise de gestion touristique (EGT) d’El-Oued.

Auparavant, M. Didouche a assisté, en compagnie des ministres du Travail, de l’emploi et de la sécurité sociale et de l’Agriculture et du développement rural, respectivement MM.

Fayçal Bentaleb et Mohamed Abdelhafid Henni, aux festivités officielles de la Journée internationale des travailleurs qu’a abritées cette année la wilaya d’El-Oued.