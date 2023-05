Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni a souligné lundi à El-Oued que "l’Etat mise sur le développement de l’agronomie saharienne dans le Sud pour la réalisation de la sécurité alimentaire".

"L’Etat mise, pour atteindre la sécurité alimentaire, sur le développement de l’agronomie saharienne dans les régions du Sud du pays aux importantes potentialités contribuant à satisfaire les besoins du marché national en fruits et légumes", a affirmé le ministre lors de l’inspection d’un entrepôt de céréales et légumes secs de la commune de Trifaoui en marge des festivités commémoratives officielles de la Journée internationale des travailleurs.

M. Henni a, sur site, suivi un exposé succinct sur le secteur agricole de la wilaya, l’Office national interprofessionnel des céréales et légumes secs, sur l’unité des entrepôts frigorifiques de la Méditerranée (Frigo-Medit) et le secteur des forêts de la wilaya d’El-Oued.

L’on relève ainsi que la wilaya d’El-Oued dispose de trois points d’entreposage des céréales et légumes secs d’une capacité de stockage de 350.000 quintaux, dont le premier d’une capacité de 320.000 QX dans la commune de Trifaoui, le second de 5.000 QX dans la commune de Benguecha, daïra de Taleb Larbi, et le dernier de la commune d’El-Oued offrant une capacité de stockage de 25.000 QX.

Le ministre a également suivi un exposé sur le projet de réalisation d’un entrepôt de céréales et légumes secs dans la localité de Douilet, commune de Benguecha, implanté sur une superficie de six (6) hectares et d’un autre sur le programme de développement et l’adaptation des semences agréées.

Le programme de développement et de recherche scientifique de la Coopérative des céréales et légumes secs de la wilaya d’El-Oued prévoit également d’autres projets à concrétiser, dont l’exploitation de l’énergie solaire dans le dessalement des eaux à réutiliser dans l’irrigation agricole, l’utilisation des ressources biologiques (bactéries) dans le développement du poids-chiche, selon les explications fournies à la délégation ministérielle. Il a présidé, au terme sa visite, une réception en l’honneur d'une quinzaine d’employés au secteur agricole de la wilaya.

Le ministre de l’Agriculture a assisté, en compagnie des ministres du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale et du Tourisme et de l’Artisanat, respectivement Fayçal Bentaleb et Mokhtar Did ouche, aux festivités officielles de la Journée internationale du travail qu’a abritées cette année la wilaya d’El-Oued.