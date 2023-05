Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé lundi que son attachement à l'insertion professionnelle des contractuels dans des emplois permanents et à la transformation des contrats des bénéficiaires du dispositif d'insertion sociale en contrats à durée indéterminée avait permis de confirmer en très peu de temps, plus d'un demi million de travailleurs dans des emplois stables.

"Convaincu que l'élément humain est la base du développement durable et la source de création de la richesse, nous avons inscrit depuis 2020 l'amélioration de la situation des travailleuses et des travailleurs au cœur de nos priorités, à la faveur de mesures prises progressivement consistant à augmenter le salaire national minimum garanti, à exonérer les faibles revenus des impôts, et à augmenter les salaires et les pensions et allocations de retraite", a écrit le président de la République dans un message adressé aux travailleuses et aux travailleurs algériens, à l'occasion de la Journée internationale des travailleurs.

Il a affirmé, en outre, que son attachement à l'insertion professionnelle des contractuels dans des emplois permanents et à la transformation des contrats des bénéficiaires du dispositif d'insertion sociale en contrats à durée indéterminée, "a permis de confirmer en très peu de temps, plus d'un demi million de travailleurs dans emplois stables".

"Pour encourager l'esprit d'initiative nous avons institué un congé pour la création d'une entreprise afin de permettre aux fonctionnaires de réaliser des projets d'investissement sans craindre la perte de leurs postes, et lancé un nouveau mécanisme permettant aux citoyens travaillant à l'étranger d'adhérer volontairement au système national de sécurité sociale, et partant bénéficier du droit à la retraite", a-t-il ajouté.

Le président de la République a souligné que l'Etat œuvre sans cesse "à améliorer le cadre de vie et à soutenir le pouvoir d'achat en fonction des équilibres financiers du pays, tout en veillant à réunir les conditions propices à travers la promotion du dialogue social et l'encadrement de l'action syndicale en préservation des droits des travailleurs et de leur avenir professionnel".