Les prix du pétrole évoluaient en légère baisse mardi, les inquiétudes quant à une possible récession mondiale continuant de peser sur la demande de brut, avant la décision de politique monétaire de la Fed.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet perdait dans la matinée 0,34%, à 79,04 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en juin, abandonnait 0,42%, à 75,34 dollars.

Selon les analystes, les craintes de récession sont le principal facteur qui dicte actuellement l'orientation des prix du pétrole brut. Ils s'attendent à la poursuite de la baisse des cours "jusqu'à ce qu'il devienne clair qu'une récession importante sera évitée et que la croissance de la demande mondiale de pétrole ne sera pas freinée".

La croissance de l'activité des usines en Chine a faibli en avril, selon des données officielles publiées dimanche, en raison d'une demande internationale plus faible et d'une reprise post-Covid laborieuse. L'indice d'activité des directeurs d'achat (PMI), reflet de la santé du monde industriel, s'est en effet contracté.

"Ces chiffres ont suscité l'inquiétude des investiss eurs, car ils ont eu un impact sur les perspectives de croissance de la deuxième économie mondiale et sur les perspectives globales de la demande", expliquent les spécialistes du marché. A cela s'ajoute "la progression d'un sentiment baissier sur le marché", soulignent-ils, "qui a été alimenté par les turbulences dans le secteur bancaire américain et l'imminence d'une hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale" (Fed). Le marché attend ainsi la décision de politique monétaire de la Fed mercredi mais aussi celle de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi.

Une politique monétaire plus stricte pourrait peser sur l'économie en renchérissant le coût du crédit pour les ménages et pour les entreprises. De quoi accentuer les risques de récession, et donc de baisse de la demande de pétrole.