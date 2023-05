La Direction de la formation et de l’enseignement professionnels (DFEP) de la wilaya d’El-Méniaâ a entrepris depuis peu plusieurs actions pour accompagner le développement du secteur agricole, a-t-on appris de cette instance.

Il s’agit en effet de concrétiser un partenariat pérenne avec le secteur de l’agriculture en vue d'insuffler un nouvel essor à l’activité agricole dans la wilaya à travers, entre autres, la diversification de l’offre de formation, a précisé à l'APS le directeur du secteur, Youcef Lariouat.

Parmi ces actions de soutien, déjà entamées sur le terrain, figurent la signature d'une convention avec la Coopérative des céréales et des légumes secs (CCLS) s'articulant autour de la maintenance des engins et équipements de moisson-battage, l'analyse de semences au niveau du laboratoire du secteur et le perfectionnement de la formation des agriculteurs pour leur permettre d’améliorer leurs connaissances et aptitudes professionnelles et d’acquérir un savoir-faire dans les nouveautés en agriculture, a ajouté M. Lariouat.

La DFEP s’attèle aussi à faciliter l’intégration des dipl ômés de la formation professionnelle, dont les titulaires des diplômes de Technicien supérieur (TS) en électricité, mécanique, hydraulique, agronomie saharienne, céréaliculture et maraîchage, afin de leur permettre de participer au développement agricole, tout en apportant une aide aux agriculteurs locaux et porteurs de projets, a-t-il poursuivi.

De son côté, le directeur local des services agricoles (DSA) Youcef Mesbah, a mis en avant l’importance du partenariat entre les deux secteurs, précisant que de nombreux agriculteurs et porteurs de projets de la wilaya ont déjà entamé leur cursus de formation au niveau des établissements pédagogiques relevant de la DFEP, au moment où les diplômes de la formation professionnelle bénéficient de stages pratiques dans les exploitations agricoles, en vertu de cet accord. Le secteur de l’agriculture a franchi de "grands pas" dans les filières stratégiques et l’agro-industrie, à leur tête la céréaliculture et le maraîchage, estime le même responsable signalant que la DSA prévoit cette année une production céréalière, toutes variétés confondues, avoisinant les 700.000 quintaux (QX), destinée à la consommation, la production de semences et le fourrage. Cette récolte prévisionnelle sera réalisée sur superficie de plus de 14.000 ha, a fait savoir Mesbah, sign alant que le secteur prévoit d’atteindre le seuil d’un (1) million QX à l’horizon 2023. La wilaya d’El-Méniaâ recense près de 190 grandes exploitations agricoles versées dans la culture des fruits et légumes et l’élevage bovin notamment, selon les données de la DSA.