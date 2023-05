Les forces de sécurité éthiopiennes ont arrêté lundi 47 personnes après l'assassinat d'un membre du parti au pouvoir, ont rapporté des médias.

Le chef du parti politique de la Prospérité dans la région d'Amhara, dans le nord du pays, Girma Yeshitila, a été tué, ainsi que quatre autres personnes, par des hommes armés, selon le gouvernement régional.

L'homme politique était fréquemment pris pour cible par les nationalistes Amhara sur les réseaux sociaux, qui le qualifiaient de "traître" en raison de sa proximité avec le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed.

Les 47 suspects arrêtés ont été trouvés en possession d'armes, de bombes et d'équipements de communication par satellite, ont déclaré les forces de sécurité dans un communiqué relayé par la télévision publique EBC.

"Les suspects ont travaillé ensemble, localement et dans des pays étrangers, dans le but de prendre le contrôle du gouvernement régional et de renverser le gouvernement fédéral en assassinant de hauts responsables amhara", indiquent les forces de sécurité dans leur communiqué de presse, sans toutefois préciser la date où le lieu de ces arrestations.