Le président égyptien Abdel-Fattah al-Sissi a annoncé, lundi, la création d'un fonds d'urgence qui offre une subvention unique de 1.000 livres égyptiennes (32,36 dollars) aux travailleurs en situation irrégulière.

Dans un discours télévisé prononcé à l'occasion de la Fête du travail, M. Al-Sissi a déclaré que plusieurs autres programmes de soutien seraient lancés pour aider les travailleurs en situation irrégulière, qui sont parmi les personnes les plus touchées par la crise économique.

"Le fonds d'urgence sera lancé dans les semaines à venir et les travailleurs saisonniers recevront un soutien financier dans les cas d'urgence", a-t-il expliqué.

Les cotisations sociales et de santé seront transférées vers le fonds pour être investies et utilisées de manière durable dans les cas d'urgence et de crise pour les travailleurs en situation irrégulière, a-t-il ajouté.

M. Al-Sissi a aussi demandé au gouvernement égyptien de délivrer un nouveau certificat "Aman" pour couvrir les assurances-vie et les accident du travail des travailleurs irréguliers. Selon un communiqué publié par le ministère de la M ain-d'œuvre en décembre dernier, on compte onze millions de travailleurs en situation irrégulière en Egypte.