Le coordonnateur des secours d'urgence des Nations unies et ses partenaires "font de leur mieux pour relancer la réponse humanitaire face à la crise catastrophique qui sévit au Soudan", a déclaré lundi un porte-parole de l'ONU.

Stéphane Dujarric, porte-parole en chef du secrétaire général de l'ONU, a indiqué que M. Guterres avait envoyé le secrétaire général adjoint et coordonnateur des secours d'urgence de l'ONU Martin Griffiths dans la région afin de "chercher une manière d'apporter une aide immédiate aux millions de personnes dont la vie a été bouleversé par les combats en cours au Soudan".

M. Dujarric a déclaré que M. Griffiths se trouvait en ce moment à Nairobi, où il a rencontré le président kényan William Ruto, la ministre canadienne des Affaires étrangères Mélanie Joly et d'autres responsables pour discuter de la situation "catastrophique" au Soudan.

Interrogé sur ce que M. Griffiths ferait ensuite dans la région, le porte-parole a répondu : "Le mandat de Martin est d'assurer la coordination de l'aide humanitaire et de s'assurer qu 'il y ait bien un renforcement de cette dernière, et il fera tout ce qu'il peut pour accomplir cela. Mais la situation est plutôt instable. Je ne veux pas prédire ce qui va se passer". M. Dujarric s'attend à ce que M. Griffiths poursuive ses voyages, mais a précisé que le secrétaire général adjoint et coordonnateur des secours d'urgence de l'ONU devrait d'abord surmonter plusieurs problèmes logistiques.

"Nous espérons vivement que les deux généraux (en conflit au Soudan) trouveront un moyen d'arrêter immédiatement les combats dans l'intérêt du peuple soudanais, et de mettre fin à la détérioration de la situation humanitaire, qui se dégrade rapidement dans le pays", a-t-il ajouté.

L'une des premières étapes de la relance des opérations humanitaires a été la reprise des activités du Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies au Soudan.

Le porte-parole a rappelé que les opérations de cet organisme avaient été suspendues lorsque trois employés du PAM avaient été tués le 15 avril, le jour où les deux factions ont commencé à se battre. "Là où la situation sécuritaire le permet - y compris dans l'Est du Soudan - nos partenaires poursuivent leurs opérations, principalement dans les domaines de la santé et de la nutrition", a indiqué le porte-parole.