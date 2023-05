Des syndicats nigérians ont plaidé, lundi à l'occasion de la célébration de la journée internationale des travailleurs, pour le droit du peuple sahraoui à l'indépendance et à la liberté.

"A l'occasion de la journée internationale des travailleurs, nous tenons à réitérer notre appel à la communauté internationale pour permettre au peuple sahraoui qui vit encore sous le joug de l'occupation et de l'oppression marocaines, d'accéder à son droit à la liberté et de jouir de la pleine souveraineté sur l'ensemble de son territoire", ont indiqué des syndicats nigérians dans un communiqué publié à l'occasion de cette fête célébrée le 1 mai de chaque année.

Ces syndicats ont appelé la communauté internationale et l'ONU à "exercer toutes formes de pression pour amener le royaume du Maroc à respecter la légalité internationale et permettre au peuple sahraoui d'accéder à son droit à l'autodétermination et à la liberté". Pour rappel, le Front Polisario s'était félicité, mars dernier, des relations d'amitié et de coopération "privilégiées" entre le Nigéria et le Sahara occid ental, exprimant la volonté de les élargir et de les hisser à de plus hauts niveaux au mieux des intérêts des deux pays et peuples.

Le Président sahraoui et secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali a fait part, dans un message de félicitations adressé à M. Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, récemment élu Président du Nigéria, de la reconnaissance du peuple sahraoui pour l'élan de solidarité et la position indéfectible du Nigéria et de son peuple en faveur de la décolonisation du Sahara occidental, dernière colonie en Afrique".