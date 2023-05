Envie de perdre quelques kilos ? Le secret de la perte de poids, c'est le duo activité physique + alimentation équilibrée. Voici 10 sports qui brûlent un maximum de calories.

On le sait : pour mincir (et rester mince), il est nécessaire de pratiquer une activité physique régulière. Course à pied, vélo, natation... À travers le travail musculaire, la respiration et l'élévation du rythme cardiaque, le sport permet en effet de brûler (une partie) des calories apportées par l'alimentation. Résultat : on s'affine tout en se faisant du bien !

Quel sport choisir pour mincir ? Au rayon des sports les plus gourmands en calories, on peut citer la boxe, le running ou encore le badminton. Mais attention : le nombre de calories brûlées par l'activité sportive n'est pas figé puisqu'il dépend du niveau sportif de la personne, de son âge, de son sexe ou encore de sa corpulence - les chiffres ne sont donc qu'indicatifs.

Se mettre au sport : les précautions à prendre. Avant de se lancer dans une nouvelle activité sportive, un rendez-vous chez le médecin généraliste (ou chez le médecin du sport) s'impose : celui-ci vérifiera que la pratique sportive est compatible avec l'état de santé de la personne. Ainsi, en cas d'obésité, d'ostéoporose ou encore de troubles articulaires (arthrose, arthrite...), la pratique du crossfit est vivement déconseillée !

S'ÉCHAUFFER, BIEN S'HYDRATER, NE PAS FORCER

Une séance de sport débute forcément par des échauffements : ceux-ci permettent de préparer les muscles à l'effort, notamment pour éviter les courbatures, contractures et autres douleurs musculaires.

Durant la séance, l'effort doit être progressif et adapté aux capacités de chacun : pas question de faire du zèle, au risque de développer (par exemple) une fracture de fatigue ! L'hydratation est également essentielle avant, pendant et après l'effort. N'hésitez pas à vous faire accompagner par un coach ou à pratiquer un sport collectif : c'est la meilleure stratégie pour éviter les blessures !

Attention ! Pour se sculpter une jolie silhouette, le sport n'est pas suffisant. Il est également indispensable d'adopter une alimentation équilibrée (peu de sucres raffinés, peu de "mauvaises" graisses, davantage de fruits et de légumes...) ainsi qu'une bonne hygiène de vie (moins d'alcool, pas de tabac...). On s'y met quand ?

1/12 - BOXE - 800 à 1000 KCAL PAR HEURE.

Non, la boxe n'est pas un sport réservé aux hommes ! De plus en plus populaire chez les femmes, la boxe s'adresse aux hyperactives qui ont besoin de se défouler. Ce sport de contact (à pratiquer en club) fait travailler tous les muscles du corps pour affiner rapidement toute la silhouette.

2/12 - SQUASH - 800 KCAL PAR HEURE en moyenne.

Envie de vous défouler ? Le squash est parfait pour vous ! Il améliore aussi les réflexes, l'endurance tout en musclant le cœur. Déconseillé cependant si vous souffrez des problèmes cardiaques.

3/12 - KAYAK - 800 à 900 KCAL PAR HEURE.

C'est " le " sport d'été à pratiquer pour s'affiner ! Le canoë-kayak brûle un maximum de calories par heure tout en sollicitant toutes les chaînes musculaires du corps. On s'affine donc de partout, sans oublier de s'amuser en famille ou entre amis.

4/12 - SKI DE FOND - 550 à 1200 KCAL PAR HEURE.

Vous avez le goût de l'effort ? Le ski de fond est un sport très complet, qui allie dépense physique et plaisir en pleine nature. Il sollicite tous les muscles ou presque ! Très physique, surtout quand il fait froid, il oblige le corps à dépenser beaucoup de calories.

5/12 - RUNNING - 700 à 900 KCAL PAR HEURE.

Hyper à la mode, le running (ou " course à pied " en français) permet en particulier de s'affiner du bas : fesses, cuisses, hanches... Mais attention : bien que très répandu, le running exige un bon matériel (des bonnes chaussures, surtout) et est à éviter en cas d'arthrose de hanche ou du genou.

6/12 - NATATION - 600 à 900 KCAL PAR HEURE.

À condition de nager avec un rythme soutenu et en privilégiant les nages qui brûlent un maximum de calories (le papillon, le crawl...), la natation est un excellent sport minceur qui permet de s'affiner de partout. En outre, grâce à la portance de l'eau, les efforts demandés au corps sont moins importants : c'est " le " sport à privilégier en cas d'obésité ou de troubles articulaires.

7/12 - ROLLER - 600 à 1000 KCAL PAR HEURE.

Le roller (comme le patinage) est une excellente alternative lorsqu'on veut perdre du poids et s'affiner du bas (taille, cuisses, hanches, fesses...). Attention : il est indispensable de bien s'équiper car le risque de fracture est réel. On privilégie les pistes adaptées à cette activité sportive et on n'oublie pas de s'hydrater pendant la séance.

8/12 - VÉLO - 500 à 850 KCAL PAR HEURE.

Activité familiale par excellence, le vélo " plaisir " (comprendre : sans sprint) brûle jusqu'à 850 Kcal par heure, soit l'équivalent d'une pizza.

Ce sport de plein air (que l'on peut aussi pratiquer indoor) permet surtout de se sculpter un joli fessier et d'affiner les cuisses.

9/12 - ESCALADE - 500 à 750 KCAL PAR HEURE.

Avis aux aventurières : l'escalade est un sport-minceur qui permet d'affiner toute la silhouette (et surtout le haut du corps : ventre, bras...) tout en faisant travailler la concentration et la souplesse. On peut le pratiquer en extérieur ou indoor, et il existe des parcours pour tous les âges et tous les niveaux.

10/12 - ZUMBA - 500 à 750 KCAL PAR HEURE.

Se défouler, perdre du poids, s'amuser, travailler sa coordination... On ne compte plus les bienfaits de la zumba, une activité sportive aussi ludique qu'efficace pour mincir. Elle s'adresse aux férues de danse, bien sûr, mais aussi aux adeptes des sports toniques.