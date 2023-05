Etirements, massages, alimentation : découvrez les astuces de Romain Palis, coach sportif à Paris, pour éviter de trop souffrir après une grosse séance de sport.

Courbatures, blessures, fatigue extrême : s'il est tout à fait normal de souffrir un peu après l'effort, certaines séquelles plus handicapantes doivent (et peuvent) être évitées. C'est pourquoi nous avons demandé conseil à Romain Palis, coach sportif à Paris, de nous donner quelques conseils d'expert pour mieux gérer vos après-séances.

NE VOUS ÉTIREZ PAS TROP

Sachez-le : lors d'un effort important, vous cassez des fibres musculaires pour mieux les renforcer. C'est tout à fait normal, mais vous étirant intensivement après une séance, vous risquez tout simplement d'aggraver ce qui ne devrait pas être un problème : "Vous allez, de fait, provoquer des lésions. C'est contre-productif, explique Romain Palis. En général, après une séance de cardio ou de muscu, je recommande de faire 20 à 30 secondes de petits étirements. Pas plus. Et de façon progressive."

Autre point : ce que vous appelez des étirements sont peut-être des assouplissements. "Ils doivent être effectués en dehors de séances de sport", prévient le coach, qui explique aussi que des étirements trop intenses avant l'effort ne sont pas nécessaire non plus : "L'idée, c'est simplement de travailler sur les articulations, comme les poignées et les chevilles, mais en douceur."

OUI, VOUS POUVEZ MANGER

Aucune collation post-séance n'est mauvaise en soi. Mieux encore : le fait de vous nourrir vous évitera un souci de catabolisme musculaire (soit une perte de masse). Si vous voulez d'ailleurs vous bâtir un corps de champion(ne) et faites de la musculation, un repas très protéiné accompagné d'un fruit faciliteront la reconstruction musculaire.

Mais tout dépend, cela dit, de ce que vous recherchez : "Si vous avez pour objectif de perdre du poids, il vaut mieux attendre une heure minimum avant de prendre une collation, précise Romain Palis. Le but, c'est de laisser votre corps puiser dans ses réserves énergétiques. Ensuite, vous pourrez manger quelque chose à fort index glycémique, comme une banane."

NE VOUS ARRÊTEZ PAS BRUSQUEMENT

Protégez votre cœur. Après une séance à haute-intensité, comme de la course à 12 km/h avec du fractionné, votre palpitant peut s'emballer et monter à 140 pulsations minutes. Ça n'est évidemment pas son allure normale, et Romain Palis vous recommande donc "d'effectuer un retour au calme progressif de 5 à 10 minutes, en marchant. Vous pouvez même, si vous le voulez, en profiter pour faire un peu de gainage."

MASSEZ-VOUS !

Vous avez déjà vu des sportifs de haut-niveau sur une table de massage ? Sachez donc qu'ils ne le font pas (uniquement) pour le plaisir. "Un massage tous les jours, ou du moins après chaque séance, c'est vraiment idéal", explique l'expert. "Ça favorise vraiment la récupération. Et d'ailleurs, rien ne vous empêche de vous auto-masser. Ça ne fera pas disparaître miraculeusement toutes les courbatures, mais ça aidera beaucoup."

Et deux petites astuces en bonus ? "Prenez des douches plutôt froides, pour l'afflux sanguin, et hydratez-vous ! Tout ça est assez utile." C'est noté, coach.