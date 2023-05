L'USM Alger s'est qualifiée pour la demi-finale de la Confédération africaine de football (CAF), malgré sa défaite devant l'AS Far sur le score de 3-2 (mi-temps 1-1), dimanche soir, pour le compte des quarts de finale (retour) .

L'équipe locale a ouvert le score (9') avant que les Usmistes n'égalisent trois minutes plus tard, par l'intermédiaire de Saâdi Rédouane. En seconde période, les locaux ont ajouté un second (60'), avant que Khaled Bousseliou n'égalise à la 78e. Et malgré un 3e but concédé à la 90+6 sur pénalty, l'USM Alger a réussi son paris de se qualifier aux demi-finales.

Au match aller joué au stade du 5 juillet (Alger), l'USMA s'était imposée sur le score de 2-0, sur des réalisations de Saâdi Redouani (44e) et Zinédine Belaïd (62e). En demi-finale, le représentant algérien affrontera l'ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire, qui a éliminé l'US Monastir de Tunisie en le battant sur le score de 2 à 0, dans la journée du dimanche à Bouaké (Côte d'Ivoire).

Les buts des Ivoiriens ont été inscrits par Franck Carlos Zouzou (45) et Peodoh Pacome Zouzoua (91). Au match aller, disputé d imanche dernier à Radès, les deux équipes n'ont pu se départager (0-0).

La demi-finale aller aura lieu le 10 mai, alors que le retour se jouera le 17 mai.

Programme des demi-finales

Programme des demi-finales de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération de football, prévues entre le 10 et le 19 mai 2023.

Ligue des champions:

Matchs aller (Vendredi 12 mai)

ES Tunis (TUN) - Al-Ahly (EGY)

WA Casablanca (MAR)- Mamelodi Sundowns (RSA)

Matchs retour (Vendredi 19 mai)

Al-Ahly- ES Tunis

Mamelodi Sundowns- WA Casablanca

Coupe de la Confédération:

Matchs aller (Mercredi 10 mai 2023)

Bouaké: ASEC Mimosas (CIV) - USM Alger (ALG)

Stade Benjamin Mkapa: Young African (TAN)- Marumo Gallants (RSA)

Matchs retour (Mercredi 17 mai 2023)

Stade 5 juillet (Alger): USM Alger- ASEC Mimosas

Dobsonville Stadium: Marumo Gallants- Young African.