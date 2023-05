Des associations et des organisations activant dans le domaine de la sensibilisation aux dangers de la drogue ont appelé, dimanche, à l'impératif de mettre en place une stratégie nationale commune avec la participation de l'ensemble des acteurs pour faire face à ce fléau.

A ce propos, le président de la Fondation nationale pour la promotion de la santé et le développement de la recherche (FOREM), Pr Mustapha Khiati a souligné l'impératif de "créer un observatoire pour suivre la consommation de la drogue, notamment avec l'usage détourné de certains médicaments ces dernières années loin du traitement, leur usage premier, vers la toxicomanie et le trafic des psychotropes fabriqués dans des laboratoires clandestins avec des ingrédients inconnus".

Dans le même contexte, il a mis l'accent sur l'importance de mener des études en la matière pour "recenser le nombre réel des toxicomanes et examiner les causes qui les ont fait tomber dans les griffes de ce dangereux fléau", appelant en même temps à "dissocier le délinquant de la victime en vue de protéger les jeunes et les adol escents et leur offrir une deuxième chance pour s'intégrer dans la société et mener une vie normale, après avoir reçu le traitement nécessaire". Pour ce qui est de la sensibilisation aux dangers de la drogue, Pr Khiati a mis en avant l'importance d'adopter "une stratégie nationale en faisant participer tous les acteurs, y compris les associations de quartier pour mettre en oeuvre l'action de proximité et sensibiliser les jeunes aux dangers de ce fléau, en plus de réunir tous les outils requis à cet effet".

le Directeur d'études, d'analyse et d'évaluation à l’Office national de lutte contre la Drogue et toxicomanie (ONLCDT), Sofiane Hnifi a affirmé l'impératif de "mobiliser tous les secteurs en vue de mettre en œuvre la stratégie nationale de lutte contre la drogue et sensibiliser aux dangers de sa consommation", soulignant la présence d'un Comité d'évaluation et de suivi au niveau de l'ONLCDT qui comprend de nombreux secteurs ministériels et corps de sécurité pour se réunir tous les trois mois, débattre et passer en revue les mesures à conjuguer dans le cadre de la mise en œuvre de cette stratégie.

Il a en outre appelé à "l'exploitation de tous les espaces et les lieux publics dans l'opération de sensibilisation à travers les rencontres, les journées d'études et les prêches dans les mosquée s", outre "l'élaboration d'études approfondies dont la dernière remonte à l'année 2022 sur le fléau de la drogue et sa prévalence parmi les jeunes".

De son côté, le président de l'Observatoire national de la société civile, Noureddine Benbrahem, a indiqué que les jeunes algériens "sont devenus clairement la cible des narcotrafiquants", ajoutant que la société civile est consciente quant à l'importance de faire face à ce phénomène qui cible la ressource humaine du pays dans une tentative de l'affaiblir et d'épuiser ses forces".

Dans ce cadre, il a appelé au lancement d'une "dynamique communautaire" visant à renforcer les mécanismes de prévention, loin des outils classiques telles les expositions et la distribution des dépliants qui ne sont plus utiles face à la gravité de la situation". M. Benbrahem a également souligné l'importance de "s'appuyer sur les associations de la société civile, les parents et les différents acteurs, à l'instar des comités de quartiers, les comités sportifs et les Imams de mosquées, pour former un réseau de prévention qui cible la catégorie des jeunes, tous âges confondus, et sensibilise aux risques de la toxicomanie, en coordination efficace avec les institutions de l'Etat et les corps de sécurité".

Le même responsable a également relevé l'importance d'investir "d ans les réseaux sociaux, en collaborant avec les influenceurs, les artistes et les sportifs", et à travers "l'utilisation d'outils appropriés pour fournir des alternatives aux jeunes en vue de les aider à sortir de cet état de vide dans lequel ils vivent, et ce grâce à l'accompagnement, l'insertion économique et la pratique d'activités sportives, culturelles et de loisirs".

Par ailleurs, le président de l'observatoire a exhorté les associations à "faire preuve d'esprit d'initiative et à œuvrer pour la sensibilisation et la protection des jeunes contre ce fléau, en coordination avec l'ensemble des acteurs dans une approche professionnelle et efficace".

Pour sa part, le président de l'association "Sawt Echabab" (Voix des jeunes), Rachid Difallah, a précisé que son organisation s'attèle, dans le cadre du "projet de prévention des jeunes contre la consommation de la drogue", à "recourir aux médecins en charge des cures de désintoxications pour accompagner les jeunes et leur prodiguer des conseils lors des séances de traitement psychologique qui constituent une occasion pour "soulever leur préoccupations et faire part de leurs problèmes et des raisons derrière leur toxicomanie, et ce en coordination avec les acteurs de la société civile, notamment la famille qui joue un rôle majeur dans cette opération".

M. Benbrahem a en outre fait état d'une réflexion en cours pour mettre en place une plateforme numérique dédiée à cet effet, afin de permettre aux jeunes d'accéder à toutes les informations sur ce fléau.