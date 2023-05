La 19ème édition de la fête annuelle de la fraise organisée dimanche à la maison de la culture Omar Oussedik de Jijel a été marquée par une exposition des diverses variétés du fruit rouge regroupant près de 70 producteurs.

Des fraisiculteurs de 12 communes de la wilaya participent à cette fête, organisée par la Direction des services agricoles (DSA) et la Chambre de wilaya de l’agriculture sous le thème "la fraisiculture à l’heure des changements climatiques". Cette manifestation regroupe des producteurs de fraise mais aussi des universitaires, des chercheurs du Centre de recherche en biotechnologie de Constantine et des cadres de la direction du commerce et des douanes pour débattre des divers facteurs impactant cette filière agricole, a indiqué à l’APS la directrice des services agricoles, Chinar Zaïdi. Pour le secrétaire général de la Chambre locale de l’agriculture, Yacine Zedam, "Jijel est leader national dans la culture de ce fruit dont la superficie est passée de quatre hectares en 2002 à 650 hectares, actuellement".

Cette culture attire de plus en plus de producteurs au regard de se s rendements financiers, selon le même responsable, qui a précisé que la production prévisionnelle de l’actuelle saison 2022-2023 devra avoisiner 210.000 quintaux. Lors de ses discussions avec les producteurs exposant, le wali de Jijel, Ahmed Meguelati, a mis l’accent sur l’importance d' accorder à la formation et la création de coopératives pour unifier les efforts des fraisiculteurs pour le développement de leurs activités et surmonter les éventuelles difficultés.

Des agriculteurs approchés par l’APS ont mis l’accent sur l’importance de la concrétisation du projet de marché de gros projeté dans la localité de Djimar dans la commune de Taher en vue de mieux commercialiser leurs productions.