Le Centre de recherche scientifique et technique sur les zones arides (CRSTRA) Omar-El Barnaoui de Biskra a déposé 11 brevets d’invention auprès de l’Institut national algérien de la propriété industrielle (INAPI) au cours des huit derniers mois, a indiqué dimanche son directeur Mohamed Seif-Allah Kechbar.

Les chercheurs du centre ont réalisé 11 études et recherches scientifiques sanctionnées par des résultats importants qui ont été présentées pour être brevetées dans plusieurs domaines liés à la sécurité alimentaire, les cultures stratégiques, la sécurité hydrique, les systèmes d’irrigation, les fourrages et les dattes, a précisé le responsable du CRSTRA, soulignant que les conclusions de ces études ont été soumises à l’évaluation des experts du centre pendant une année avant de requérir leur inscription en tant que propriété du centre.

En 2022, le CRSTRA a breveté six (6) inventions dans plusieurs domaines, a ajouté son directeur, ajoutant que les recherches et brevets du centre ont permis de le placer premier à l’échelle nationale parmi 30 centres du pays et cinquième dans le classement des institutions d’enseignem ent supérieur en termes de qualité et de service de la société.

Pas moins de 138 chercheurs dont 55 professeurs activent au sein du Centre de recherche scientifique et techniques sur les zones arides qui compte six laboratoires de recherche, six stations d’essai à Biskra (Loutaya), Touggourt, Laghouat, Béni Abbès, M’sila et Naâma, a précisé Mohamed Seif-Allah Kechbar.