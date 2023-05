D’importants flux de visiteurs sont accueillis depuis quelques jours par le musée et site de la ville archéologique de Timgad (Thamugadi) distante de 35 à l’Est de Batna, a indiqué dimanche le responsable du musée et site de Timgad, Zana, Tobna et Medghassène.

Le pic de ces flux a été enregistré hier samedi avec plus de 3.000 visiteurs dont 1000 élèves et étudiants universitaires, des familles et des délégations étrangères de Grèce, d’Italie, de France et de Roumanie, a précisé Chafik Boughrara.

Ce chiffre est un record jamais enregistré jusque-là en une seule journée et a nécessité la mise en place d’un dispositif spécial mobilisant notamment des agents de la protection civile pour accompagner le grand nombre d’écoliers venus de plusieurs wilayas qui ont reçu des conseils préventifs pour éviter les risques de coup de soleil éventuels en raison de la vague de chaleur qui prévaut sur la wilaya et d’autres régions du pays, a ajouté le même responsable.

L’application "Atlas Go", lancée récemment à l’occasion de l’ouverture du mois du patrimoine (18 avril-18 mai) a servi de guide touristique pour la découverte des pièces et vestiges rares et monument du musée et du site archéologique de Timgad fourni, a encore souligné la même source. Cette application est téléchargeable avec l’acquisition du ticket d’entrée au site qui renferme un code secret permettant son activation et l’accès aux explications sonores en arabe et en anglais selon le plan de visite proposé, a indiqué le responsable du site. Classé patrimoine universel depuis 1982, le site archéologique de Timgad, visité depuis le début de l’année par 60.000 personnes, a été construit vers l’an 100 par l’empereur romain Trajan et s’étend sur 83 hectares. Le site renferme une riche collection de 86 vieilles mosaïques totalisant 1.121 m2 où dominent les dessins floraux, caractéristique de cet art en Afrique du Nord. Selon la même source, les mosaïques qui suscitent le plus grand intérêt des visiteurs sont celles de Montres marins et des divinités marines dont les regards fixent le visiteur depuis qu’il entre à la salle d’exposition jusqu’à sa sortie.