Le Centre des arts et expositions de Tlemcen (CAREX) organise une exposition sous l'intitulé "La Casbah visite Tlemcen" dans le cadre de la célébration du mois du patrimoine (18 avril-18 mai), a-t-on appris dimanche de la directrice du centre, Mbouazza Samira.

L'exposition, organisée depuis samedi soir par le CAREX en étroite collaboration avec les associations culturelles "Assala" de Tlemcen et "Fanardjia" d’Alger versée dans le patrimoine culturel algérois, est abritée par le Centre des études andalouses de Tlemcen, avec la participation de plusieurs artisans d’Alger. Cette manifestation de trois jours comprend trois pavillons réservés aux imams et artistes de la Casbah, exposant leurs différents costumes traditionnels, des instruments de musique des artistes tels Hachemi Guerouabi et Abderrazek Fakhardji, entre autres.

Des habits et objets traditionnels manuels algérois sont également exposés, en plus de gâteaux traditionnels, qui font la célébrité d’Alger, a-t-on indiqué de même source.

Une fête a été organisée, à cette occasion, pour faire découvrir les coutumes et les traditions de Tlemcen et d’Alger au travers une c érémonie nuptiale et une visite en faveur des artisans participants à cette exposition aux sites archéologiques et touristiques de Tlemcen, a ajouté Mme Mbouazza.

Une conférence intitulée "Mezghena de Tlemcen" sur les traditions algéroises dans différentes occasions sera également organisée, ainsi qu’un défilé de costumes traditionnels à travers des quartiers de Tlemcen sous le slogan "le costume du patrimoine algérois dans les vieux quartiers de Tlemcen", a-t-on ajouté.

Une soirée musicale, animée par l’artiste Karim Boughazi, sera organisée à la maison de la culture Abdelkader Alloula à la clôture de cette exposition, avec l’organisation d'une Kaâda, des Boukalat algéroises et des rituels de la pose du henné à la mariée algéroise.