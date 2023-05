L’Ecole des cadets de la nation Chahid Ammar Mohammed de Tiaret relevant de la 2ème Région militaire a organisé dimanche une visite guidée au profit des représentants des médias et des organes de la presse nationale.

Le Commandant de l’Ecole, le colonel Litim Tahar, a indiqué lors de la cérémonie d’ouverture de cette manifestation, au nom du général major, Commandant de la 2ème Région militaire, que cette "visite s’inscrit dans le cadre du programme annuel de communication de l’Armée nationale populaire (ANP), approuvé par le général d’Armée, le Chef d’Etat major de l’Armée nationale Populaire au titre de l’année 2022-2023 supervisé par la Direction de l’information et de la communication de l’Etat major de l’Armée nationale populaire".

Cette visite se veut également, a indiqué le colonel Litim, "une occasion pour faire connaître aux journalistes les capacités pédagogiques et les différentes structures de l’Ecole que le Haut Commandement de l’Armée nationale populaire, et à travers lui la Direction de l’Ecole des cadets de la nation, veille à fournir, dans le continuel souci de pr éparer une ressource humaine d’élite, armée de connaissances et imprégnée des valeurs nationales représentant dignement l’élite future qui va rejoindre, à l’avenir, les établissements de formation supérieures de l’Armée nationale populaire".

La délégation des journalistes a reçu des explications sur les activités pédagogiques et d’enseignement ayant permis aux cadets qui poursuivent leurs cours selon le programme élaboré par le ministère de l’Education nationale dans les deuxième, troisième et quatrième années moyenne, ainsi que la première année secondaire, de réaliser d’excellents résultats, sachant que l’Ecole se spécialisera dans le cycle secondaire, à partir de l’année scolaire 2024-2025, selon le Colonel Litim Tahar.

Les journalistes ont visité les différentes structures éducatives, à l’instar des classes, les laboratoires et salles d’informatique et la bibliothèque, dotée chaque année de nouveaux ouvrages sur proposition d’un comité spécialisé, dont des représentants des cadets sont membres.

A la faveur de cette visite, d’autres structures ont été au menu, tels que le complexe sportif, les clubs culturels et de musique, le musée, ainsi que le complexe d’hébergement, de restauration et la clinique médicale.

Le Commandant de l’Ecole, qui accompagnait la délégation des journalistes, a p résenté quelques unes des méthodes adoptées par l’administration de l’Ecole ayant permis aux cadets d’obtenir, depuis son ouverture durant la saison 2016-2017, d’excellents résultats, qui s’appuient sur une approche de coopération avec les parents.

Le Colonel Litim a souligné que le système suivi, mis en œuvre par le personnel d’encadrement (militaires et enseignants de l’éducation), est basé sur la communication et le rapprochement des cadets en leur inculquant l’amour des études et celui du pays, selon une approche qui sied à leur âge.