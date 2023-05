Une délégation composée d'une vingtaine d'opérateurs touristiques français et de représentants de médias français effectue une visite de prospection et de découverte dans la région de l’Ahaggar, wilaya de Tamanrasset, a-t-on appris dimanche des organisateurs de ce voyage.

Le programme concocté par des opérateurs touristiques locaux prévoit des circuits touristiques au niveau des régions touristiques éparpillées dans l’Ahaggar dont l’Assekrem, l'oasis d’Outoul, la zone Tabssa et d’autres sites de renom mondial, a indiqué la même source. Cet Eductour est encadré par des opérateurs touristiques locaux et des cadres de la compagnie Air-Algérie.

Approchés par l’APS, des opérateurs français se sont déclarés "séduits" par la splendeur des paysages naturels, sites archéologiques et touristiques qui caractérisent cette région aux multiples facettes touristiques.

Dans ce cadre, Soubielle Richard Pierre, responsable d’un groupe d’agences touristiques a souligné que ce voyage de découverte "contribue à la relance des activités touristiques dans la région" d'autant plus que toutes les conditions ont été réunies par les opérateurs de la région, y compris les structures de camping. "Les opérateurs français et leurs homologues locaux sont animés par une volonté de conclure parapher des conventions de partenariat et de coopération à même de renforcer les échanges et relations économiques bilatéraux", a-t-il ajouté.

Dans ce même contexte, l’opérateur Roubaud Laurent-Marc- Axel , a indiqué que la destination Algérie est "très prisée par les touristes français eu égard aux potentialités y existantes", avant d’exprimer sa satisfaction quant aux mesures prises par l’Algérie portant facilitation de délivrance des visas touristiques au profit des touristes désirant se rendre au sud du pays. La représentante de la compagnie nationale Air-Algérie, Mme Mounia Bertouche a indiqué que la compagnie œuvre à booster la dynamique touristique en Algérie à la faveur des dessertes programmées vers les différentes destinations du Sud du pays, dont le vol direct Paris/Djanet, ouvert en décembre dernier. Le directeur de l’Agence touristique et de voyage "Aker-Aker" de Tamanrasset, Mohamed Zounga, a pour sa part souligné que cette initiative devra contribuer à la relance du tourisme saharien, la médiatisation des atouts touristiques et d’artisanat de la région. La délégation française devr a se rendre dans la wilaya de Djanet dans le cadre de cette tournée de prospection dans le sud du pays, ont indiqué les encadreurs du voyage.