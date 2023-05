Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu dimanche à Alger, une délégation parlementaire zimbabwéenne, conduite par le président de l'Assemblée nationale de la République du Zimbabwe, Jacob Mudenda, avec lequel il a évoqué les moyens de développer et renforcer les relations bilatérales notamment dans le domaine de l’énergie et des mines, a indiqué un communiqué du ministère. Les deux parties ont salué l’"excellence des relations liant les deux pays, tout en se félicitant de leur évolution au cours de ces dernières années", a indiqué le communiqué.

Elles ont aussi abordé les relations bilatérales entre les deux pays, ainsi que les voies et moyens de les renforcer et de les développer notamment dans le domaine de l’énergie et des mines, a précisé le document.

M. Arkab a, à cette occasion, rappelé "la volonté de l’Algérie de densifier les échanges avec les pays d’Afrique", ajoute la même source.

Il a, également, présenté les grands axes du programme de développement du secteur de l’énergie et des mines, ainsi que les nouveaux cadres réglementaire s qui régissent les activités hydrocarbure et minière qui présentent plusieurs facilitations et avantages aux investisseurs.

Le ministre a mis l’accent sur "les opportunités offertes dans le domaine des hydrocarbures, la pétrochimie, les énergies renouvelables et la production et le transport de l’électricité", relève le communiqué.

Les deux parties ont abordé d’autres volets de coopération liés aux échanges d’expériences et la formation.

Ils ont, également, relevé "les importantes opportunités de coopération et d’investissements existantes dans le domaine minier en Algérie", conclut le communiqué.