Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a présidé dimanche une réunion du Conseil des ministres durant laquelle il a enjoint au Gouvernement de poursuivre la lutte contre toutes formes de corruption et contre les corrupteurs et corrompus, notamment contre ce groupuscule qui marchande les droits administratifs les plus élémentaires des citoyens.

Le Président Tebboune "a ordonné au Gouvernement de poursuivre la lutte contre toutes formes de corruption et contre les corrupteurs et corrompus, notamment contre ce groupuscule qui marchande les droits administratifs les plus élémentaires des citoyens, au détriment du service public, d'où l'urgence de châtier les auteurs impliqués de façon directe ou indirecte", précise un communiqué du Conseil des ministres.

Le Chef de l'Etat a également insisté durant cette réunion sur la priorité donnée à la restauration de l'autorité de l'Etat, en toute transparence, avec la protection des droits citoyens.