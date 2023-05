La sélection algérienne de football des moins de 17 ans affrontera, mardi au stade Nelson Mandela de Baraki (17h00) pour le compte de la 2è journée de la CAN U17, son homologue sénégalaise dans un ''face à face'' décisif pour la qualification aux quarts de finale de la 14e édition de cette compétition africaine qui se déroule du 29 avril au 19 mai en Algérie.

Ce duel entre les deux co-leaders du groupe A, favoris de la compétition, sera déjà décisif pour la première place et la qualification aux quarts de finale, une manière pour les cadets algériens de gérer sereinement la suite de la compétition, sans perdre beaucoup d'efforts et succomber aux calculs tactiques de dernière minute.

Si les Algériens avaient dominé leurs homologues somaliens sur le score de 2 à 0, samedi lors de la rencontre inaugurale du rendez-vous africain d'Alger, ce n'était pas du tout le cas pour la sélection sénégalaise qui a trouvé énormément de difficultés pour arriver à bout d'une solide formation congolaise qui pouvait facilement prétendre au moins au match nul.

Les protég és de l'entraineur national Rezki Remmane semblent partir avec l'avantage du terrain, mais également du ''12eme homme',' qui se déplacera certainement en grand nombre au stade Nelson Mandela pour soutenir cette prometteuse formation algérienne des U17, qui mérite tous les encouragements face à de redoutables Lionceaux du Sénégal. L'enjeu de cette importante rencontre ne semble pas déranger le sélectionneur national qui connait très bien la véritable valeur de cette formation sénégalaise, venue en Algérie pour jouer les premiers rôles et pourquoi pas être sacrée championne d'Afrique de la catégorie, comme c'était le cas pour leurs ainés champions d'Afrique à la CAN-2021 (seniors), de la CAN Beach Soccer-2022, du CHAN-2022 et de la CAN U20-2023.

Il y aura un autre plan de jeu face aux Sénégalais (Remmane)

Le sélectionneur national affirme ne pas prendre les choses à la légèr pour autant, car il est parfaitement conscient de la difficulté de la rencontre.

" Les joueurs veulent aller le plus loin possible dans ce tournoi et rendre heureux notre public, qui j'espère sera en force mardi face au Sénégal. Notre prochain adversaire n'est plus à présenter, au vu du travail effectué dans ce pays dans les jeunes catégories, et je le considère comme l'un des favoris. Nous avons déjà affronté de très bonnes équipes, et on sait gérer ce genre de rendez-vous. Il y aura un autre plan de jeu face aux Sénégalais", a dit Arezki Remmane lors de la conférence de presse à l'issue du match face à la Somalie. Même son de cloche pour le capitaine d'équipe Meslem Anatouf, désigné meilleur joueur suite à son doublé inscrit face à la Somalie. "On sait que le Sénégal sera un adversaire d'un tout autre calibre, mais nous aussi avons nos atouts à faire valoir. Nous allons aborder ce match avec la même hargne et détermination que face à la Somalie, avec la ferme intention de l'emporter", a dit Meslem Anatouf. Côté effectif, le défenseur Badani qui souffrait d'une ancienne blessure, suit actuellement un travail spécifique avec le préparateur physique dans l'objectif de retrouver la compétition dans les plus brefs délais.

Les Lionceaux de la Teranga rechercheront la Manita==

De leur côté, les Lionceaux de la Teranga aborderont cette deuxième sortie avec prudence car la liste des défis à relever est aussi longue que celles des attentes des Sénégalais qui sont maintenant habitués aux trophées africains, et ils veulent décrocher d'autres consécrations notamment avec cette catégorie des U17. A la veille du début du tournoi, le sélectionneur sénégalais, Serigne Saliou Dia, a clair ement affiché les objectifs de son équipe, soulignant qu'elle fera face à des adversaires "rigoureux".

"C'est le tournoi final, nous nous attendons à rencontrer de très bonnes équipes. C'est à nous de continuer le travail que nous avons commencé il y a longtemps. Nous essayons d'être plus ambitieux car c'est le moment pour le football sénégalais. Il faut rappeler que nous sommes champions d'Afrique dans presque toutes les catégories. Nous devons donc nous préparer en fonction de ces critères'', a-t-il déclaré.

Il est donc évident qu’une pression se dresse sur la sélection U17 sénégalaise. Après la victoire du Sénégal à la CAN 2021, la CAN Beach Soccer 2022, le CHAN 2022 et la CAN U20-2023, le peuple sénégalais s’attend à voir la sélection U17 faire de même, avec un trophée ramené d'Alger. L'autre match du groupe A mettra aux prises mardi (20h00) au stade Nelson Mandela de Baraki (Alger) la sélection somalienne à son homologue congolaise.

Les deux premiers de chacun des trois groupes (A, B et C), ainsi que les deux meilleurs troisièmes se qualifient pour les quarts de finale. Les quatre premiers du tournoi représenteront l'Afrique au Mondial U17 qui devait se jouer au Pérou du 10 novembre au 2 décembre prochains, avant que la Fédération internationale (Fifa) ne décide de retirer l'organisation à ce pays en raison du retard pris dans la réalisation des infrastructures sportives, dont les stades de football. La FIFA n'a pas encore désigné le pays hôte qui remplacera le Pérou.

Programme des matchs du mardi

Programme du groupe A comptant pour la deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans (U-17) de football, dont les matchs sont prévus mardi au stade Nelson Mandela de Baraki (Alger).

Algérie - Sénégal (17h00)

Congo - Somalie (20h00).