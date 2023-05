Le ministère de l’Energie et des mines, organisera mardi prochain à Alger, le séminaire de clôture des travaux du programme d’appui au secteur des énergies renouvelables (ENR), principalement électriques, et de l’efficacité énergétique en Algérie "Taka nadifa", a t-il indiqué dimanche dans un communiqué.

S'inscrivant dans le cadre du programme de coopération entre l'Algérie et l'Union européenne, ce séminaire sera organisé en collaboration avec le ministère des Affaires Etrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, le ministère de l’Environnement et des énergies renouvelables, ainsi que la Délégation de l’Union européenne en Algérie, précise la même source.

Le ministre de l’Energie et des mines, Mohamed Arkab, la ministre de l’Environnement et des énergies renouvelables, Fazia Dahleb, ainsi que l’Ambassadeur de la Délégation de l’Union européenne en Algérie, Thomas Eckert y prendront part, ajoute le document.

"L’objectif de ce séminaire est de présenter les principaux résultats du programme Taka Nadifa, ainsi que ses réalisations et perspectives", explique le communiqué.

Le pr ogramme Taka nadifa (2019-2023) vise à renforcer les dispositifs institutionnels, et réglementaires favorables au déploiement des énergies renouvelables, destinées principalement à la production d’électricité, et à la promotion de l’efficacité énergétique, à travers un soutien visant à faciliter l’investissement privé national et étranger et à renforcer les capacités techniques et humaines dans ce domaine, rappelle le ministère.