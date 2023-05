Le taux de chômage au Brésil a connu une nouvelle hausse lors du premier trimestre de l'année 2023, à 8,8%, selon des chiffres officiels publiés vendredi.

Ce chiffre confirme la remontée du chômage depuis la fin 2022 dans la première économique d'Amérique latine, où 9,4 millions de Brésiliens sont actuellement sans emploi.

Lors du trimestre glissant précédent (décembre à février), ce taux avait augmenté à 8,6%, marquant la deuxième hausse après celle du novembre à janvier, qui avait été la première en un an et demi, selon ces données fournies par l'institut de statistiques IBGE. Le taux de chômage de 8,8% sur le premier trimestre reste toutefois très inférieur au pic de 11,1% enregistré au premier trimestre de 2022. Pour Adriana Beringuy, coordinatrice des recherches à l'IBGE, le recul de l'emploi au premier trimestre "peut indiquer que le marché du travail retrouve ses rythmes saisonniers", avec la fin de l'été austral et de nombreux emplois temporaires. D'après l'IBGE, 39% de la population active, soit 38,1 millions de Brésiliens, avaient un emploi dans l'économie informelle lors du premier trime stre.