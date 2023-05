L'Etat de Singapour devrait enregistrer un ralentissement de sa croissance économique en 2023, mais en "évitant une contraction", a prévu dimanche le Premier ministre du pays, Lee Hsien Loong.

L'économie singapourienne a enregistré en 2022 une expansion de 3,6%, loin derrière les 8,9% en 2021. Les prévisions de croissance pour cette année, établies par l'autorité monétaire de Singapour, oscillent entre 0,5% et 2,5%. Les performances économiques de ce pays d'Asie du Sud-Est sont souvent considérées comme un bon baromètre de la tendance économique internationale en raison de sa dépendance aux échanges avec le reste du monde.

Le centre financier possède notamment l'un des ports les plus actifs au monde, qui fait la liaison entre l'Asie et le reste du monde. M. Lee a déclaré qu'il espérait voir l'inflation diminuer au cours du second semestre. "Notre environnement extérieur reste volatil et marqué par de graves tensions géopolitiques", a-t-il averti, faisant mention également du risque de récession en Occident, où les taux d'intérêt sont continuellement relevés pour juguler l'inflation.

"Le système commercial multilatéral est en train d'être progressivement miné par les sentiments de nationalisme et de protectionnisme, qui affectent le commerce et la coopération au niveau international", a-t-il souligné. Par ailleurs, la cité-Etat doit s'adapter aux bouleversements économiques liés aux industries émergentes et technologiques, a ajouté le Premier ministre.

"Il faut (...) transformer nos industries, améliorer (nos) capacités existantes et en créer de nouvelles à mesure que nous intégrons les marchés en croissance", selon les déclarations du Premier ministre.