La croissance de l'activité économique française a atteint 0,2% au premier trimestre de 2023, soutenue par le dynamisme de la production industrielle et du commerce extérieur, a indiqué vendredi l'Institut français de la statistique (Insee).

Après une hausse de 2,6% du PIB sur l'ensemble de 2022, l'activité a continué de résister avec une croissance de 0,2% du PIB en début d'année 2023, malgré un sérieux coup de frein amorcé à la fin de l'an dernier et des grèves à répétition contre la réforme des retraites. Cette première estimation publiée par l'Insee est légèrement supérieure à sa prévision d'une hausse de 0,1% sur les trois premiers mois de l'année, après un dernier trimestre 2022 qui avait stagné.

Moteur traditionnel de l'activité économique, la consommation des ménages est restée stable entre janvier et mars par rapport à fin 2022. Le rebond des dépenses énergétiques et l'hébergement-restauration a compensé le repli de la consommation en biens (-0,2%), surtout dans l'alimentaire (-2,3%) touché par une inflation à deux chiffres.

L'inflation a rebondi à 5,9% sur un an en avril (après 5,7% en mars), selon l'Insee, qui attribue ce sursaut à l'énergie et aux services. Le renchérissement des produits alimentaires, désormais premier contributeur de la hausse des prix, a en revanche été moins rapide: leurs prix ont progressé de 14,9% sur un an après avoir tutoyé les 16% le mois précédent.

Grâce à la bonne performance des exportations, surtout pour l'aéronautique et l'automobile, le commerce extérieur a contribué positivement, de 0,6 point de pourcentage, à la croissance du PIB. L'industrie manufacturière a aussi fait preuve de dynamisme (+0,7%). Comme la production d'énergie qui a bénéficié de la réouverture de centrales nucléaires, la production a rebondi dans les raffineries, les grèves de mars contre la réforme des retraites ayant été "moins importantes" que celle d'octobre de l'an dernier, a détaillé l'Insee.