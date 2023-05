La Journée mondiale de la vue est une journée annuelle de sensibilisation qui a pour objectif d’attirer l’attention sur la cécité et la déficience visuelle. Certes, le Covid-19 est passé au premier plan de nos préoccupations de santé mais le suivi de notre vue reste essentiel.

Entre les mois de confinement à la maison, le développement du télétravail et les longues heures passées sur l'écran de l'ordinateur et les rendez-vous de contrôle repoussés, nos yeux sont mis à rude épreuve. "Et cela n’est pas sans conséquence. Cette sur-sollicitation des yeux, chez les jeunes comme chez les moins jeunes, peut en effet entraîner une fatigue visuelle, avec des picotements, une sécheresse oculaire, ou une vision plus floue" soulignent les professionnels de la vue sur labonnevue.fr.

Ainsi, si l'on travaille sur écran, il est conseillé de faire des pauses toutes les 20 minutes, et de regarder au loin pendant 20 secondes, pour soulager les yeux.

Quand faut-il faire contrôler sa vue ?

Chez les tout-petits, il est recommandé de faire un premier contrôle à l’âge de 9 mois, pour détecter d’éventuels malformations ou troubles visuels.

Lorsque tout va bien, deux contrôles à l’âge de 3 et 5 ans permettront de vérifier l’acuité visuelle. Ensuite, durant la croissance, une visite tous les ans est idéale pour surveiller l’évolution de la vision.

Entre 20 et 40 ans, il est conseillé de faire un contrôle tous les 5 ans.

Enfin, à partir de 45 ans, un contrôle tous les deux ans est de rigueur.

Bien sûr, si vous sentez une baisse de votre vue, de l’inconfort, ou si vous avez des prédispositions aux troubles visuels (antécédents familiaux, ou si vous faites du diabète, par exemple), n’hésitez pas à faire des contrôles plus réguliers.

On peut faire contrôler sa vue chez l'opticien

Désormais, les opticiens sont habilités à contrôler votre vue et à renouveler vos ordonnances, pour adapter votre correction, tout en informant votre médecin de tout changement. Cependant, quelques critères sont à remplir pour bénéficier de ces contrôles :

Avoir entre 16 et 42 ans et avoir une prescription initiale de moins de 5 ans.

Pour les plus de 42 ans, avoir une prescription initiale de moins de 3 ans (obligatoirement délivrée par un ophtalmologiste s'il s'agissait d'une première prescription pour presbytie).

Ne pas ressentir d’évolution significative de votre vue.

Ne pas avoir d’opposition de votre ophtalmologiste.

1/9 - Les yeux des myopes sont plus fragiles

Les yeux des myopes étant plus volumineux que les yeux normaux (l’allongement excessif du globe oculaire est justement ce qui provoque la myopie), la rétine est plus étirée et soumise à des tensions plus fortes, ce qui peut provoquer des déchirures ou des décollements de la rétine. Et plus la myopie est forte, plus les risques de complications sont importants. C’est pourquoi on recommande aux myopes de faire contrôler leur fond d’œil (un examen de la rétine) tous les deux ans.

2/9 - Après 50 ans, l’aspirine est mauvaise pour la vue

Des chercheurs australiens ont découvert que les personnes de plus de 50 ans qui soignent leurs douleurs avec de l’aspirine et qui en prennent au moins une fois par semaine ont trois fois plus de risques de développer une des formes de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA). Cette affection de l’œil est due à un vieillissement de la zone centrale de la rétine appelée macula et représente la première cause de cécité chez les personnes de plus de 60 ans.

3/9 - On va pouvoir dépister la maladie d'Alzheimer dans les yeux

Dépister la maladie d'Alzheimer de façon précoce en étudiant les petits vaisseaux sanguins du cristallin ou en analysant le liquide oculaire sont deux postes très sérieusement étudiées par les chercheurs américains. Demain, l'ophtalmo pourrait dépister la maladie avant même qu'elle soit visible sur l'IRM.

4/9 - Plus on mange gras, plus on risque la DMLA

Un régime trop riche en graisses a aussi des répercussions sur la santé visuelle. Le risque de DMLA est ainsi multiplié par trois lorsqu'on mange trop gras. L'inflammation provoquée par une alimentation trop riche provoquerait un stress oxydatif dans les différents organes, dont les yeux.

5/9 - Le yoga est déconseillé aux personnes qui souffrent de glaucome

Cette maladie de la vue est provoquée par une augmentation de la pression oculaire, qui va "peser" sur le nerf optique et progressivement rétrécir le champ visuel. Or, une étude américaine a montré que certaines postures de yoga (dont celle du "chien tête en bas") aurait tendance à accentuer la pression sur le nerf optique, donc à aggraver la situation des patients atteints par le glaucome.

6/9 - Les lentilles sont déconseillées avec certains médicaments

Le port des lentilles de contact est déconseillé si l'on suit un traitement qui diminue les sécrétions lacrymales comme les bétabloquants ou les anticholinergiques (dans le cas de la maladie de Parkinson, par exemple). Ne portez pas non plus de lentilles si vous devez instillez dans les yeux un collyre ou des produits susceptibles de les teinter (vitamine B12, rifamycine...).

7/9 - Les yeux foncés ont plus de risque de souffrir de cataracte

Une étude publiée dans l'American Journal of Ophtalmology a constaté que les personnes aux yeux foncés avaient de 1,5 à 2,5 fois plus de risques de souffrir de la cataracte, un trouble de la vision qui survient lorsque le cristallin perd de sa transparence. Lorsqu'on a les yeux foncés, il faut donc veiller à porter des lunettes de soleil pour protéger les yeux des rayons ultraviolets qui augmentent le risque de cataracte.

8/9 - Il est possible de freiner la myopie chez les enfants

Dès 8 ans, les enfants peuvent porter des lentilles pendant la journée. Ces lentilles souples ralentissent l'élongation de l'œil et réduisent la progression de la myopie pour qu'elle soit moins forte à l'âge adulte.

9/9 - On peut attraper un coup de soleil de l’œil

Lorsque la cornée est exposée aux UV de manière intense, le risque de brûlure est élevé. Douloureux et gênant (on a la sensation d'avoir du sable dans les yeux et on pleure), ce "coup de soleil de l’oeil" appelé photokératoconjonctivite est très fréquent en montagne. Il guérit en quelques jours à condition de rester dans l’obscurité mais s’il se renouvelle, il peut s’avérer dangereux pour les yeux.