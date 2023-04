Plus de 200 exposants prendront part à la 25ème édition du Salon de la santé (SIMEM), qui se tiendra au Centre des conventions d’Oran (CCO) du 3 au 6 mai en cours, a-t-on appris auprès des organisateurs.

"Deux-cent-trois (203) exposants, présentant les produits et les équipements de quelque 500 firmes d'une trentaine de pays, sont attendus à cette édition", a indiqué la directrice de l’agence organisatrice "Eventia", Yasmine Chaouche, lors d’une conférence de presse organisée, samedi à Oran, pour la présentation de cette nouvelle édition.

Ce salon regroupe, comme chaque année, des exposants de divers domaine de la santé, comme l'imagerie médicale, les laboratoires d'Analyse, les dispositifs médicaux, le mobilier hospitalier, les salles opératoires, l'instrumentation, les consommables, l'hygiène hospitalière, la numérisation, la formation médicale, les publications spécialisés et les services financiers, entre autres.

Les organisateurs ont, par ailleurs, préparé un riche programme de conférences scientifiques des JSS (Journées Scientifiques du SIMEM), qui sera organisé en marge de l’exposition, a-t-on fait savoir, ajoutant que la thématique retenue pour cette année porte sur les "avancées technologiques et amélioration des soins de santé".

Ces journées scientifiques comportent 44 communications scientifiques, 16 ateliers de formation et 4 symposiums, ce qui permettra d'aborder et de débattre des progrès réalisés et des recherches en cours dans pas moins de 25 spécialités médicales, a-t-on ajouté.

Réalisées en partenariat avec 16 organismes spécialisés dans différents créneaux de la santé, ces JSS sont animées par des experts nationaux et étrangers, a-t-on encore noté.

Un espace "Talk&Show" ouvert aux visiteurs accueillera, pour sa part, des panels d'experts, des présentations de produits ou de sociétés, des projections de vidéos et des démonstrations diverses.