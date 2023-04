Le ministère de la Santé organise une semaine de sensibilisation aux dangers de la

toxicomanie, du 30 avril au 6 mai, à travers toutes les wilayas du pays, a indiqué samedi

un communiqué du ministère.

Cette semaine qui s'inscrit dans le cadre de "la mise en œuvre de la politique préventive du gouvernement en vue de préserver la santé de la société et la prévention des drogues", verra l'organisation de portes ouvertes au niveau des centres thérapeutiques à travers le pays.

Les spécialistes en désintoxication et les professionnels de la santé publique organiseront des sorties de terrain visant "à transmettre le message sanitaire et préventif au plus grand nombre possible".

Le secteur de la santé fait tout au long de l'année des efforts continus pour lutter contre la toxicomanie à travers une politique nationale basée sur des volets fondamentaux à savoir : la prévention, notamment en milieu scolaire, et la garantie d'une thérapie aux toxicomanes désirant se débarrasser de ces substances toxiques.

En vue de concrétiser cette politique "le secteur de la santé a été renforcé par l'ouverture de 46 centres intermédiaires de désintoxication répartis sur les wilayas du pays, outre 6 services et des unités hospitalières dans certaines villes", conclut le communiqué.