Les athlètes des ligues universitaires de Boumerdes (filles) et d'Alger (garçons) se sont illustrés, lors des épreuves du championnat d’Algérie universitaire de Kung-Fu Wushu, qui ont pris fin samedi soir à la salle omnisports "Chahid Alaouet Tayeb" de Tissemsilt. Disputée sur deux jours, cette compétition a vu les athlètes de Boumerdes (filles) et d’Alger (garçons) décrocher les premières places dans les deux spécialités en Sanda et Taolu devant ceux de Tizi Ouzou et Tiaret.

Le niveau de ce championnat d’Algérie universitaire a été qualifié de " moyen" chez les filles et " appréciable" chez les garçons, selon le Directeur technique national de la fédération, Slimane Ouabel.

Organisé par la ligue de sport universitaire de la wilaya de Tissemsilt, en collaboration avec la Fédération algérienne des sports universitaire, ce championnat national a enregistré la participation de 120 athlètes universitaires issus de 17 ligues universitaires du pays.

A l’issue de ce championnat, les vainqueurs dans chaque catégorie de poids dans les deux styles en Sand a et Taolu, seront qualifiés pour représenter l’Algérie aux Jeux universitaires d’été, prévus du 27 juillet au 8 août à Chengdu en Chine.