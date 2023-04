Le championnat d’Algérie de lutte sur sable seniors dames et messieurs aura lieu vendredi et samedi prochains à la plage des Andalouses d’Oran, a-t-on appris dimanche auprès des organisateurs.

Cette manifestation sportive de "Beach Wrestling" de deux jours, organisée par la ligue oranaise de luttes associées en collaboration avec la Fédération algérienne de luttes associées et la Direction de la jeunesse et des sports d’Oran, verra la participation de plus de 120 lutteurs et lutteuses seniors issus de 14 ligues de wilayas.

La première journée prévoit le déroulement des combats éliminatoires dans les catégories de poids de -70 kg, -80 kg, -90 kg et de plus de 90 kg messieurs, ainsi que -50 kg, -60 kg, -70 kg et de plus de 70 kg chez les dames, alors que la seconde journée sera consacrée aux finales, a-t-on indiqué.

A l’issue de ce championnat, les meilleurs lutteurs et lutteuses seront sélectionnés pour représenter l’Algérie à la deuxième édition des Jeux africains de plage, qui auront lieu du 23 au 30 juin prochain dans la ville Hammamet, en Tunisie.