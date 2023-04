L'Algérie et la Colombie jouent un rôle pionnier dans le développement des relations entre l'Afrique d'une part et l'Amérique latine et les Caraïbes d'autre part, a souligné l'ambassadeur d'Algérie à Bogota, Ahmed Hachemi.

Dans une intervention intitulée "Algérie-Colombie : ensemble pour une relation stratégique entre l'Afrique et l'Amérique latine et Caraïbes", à l'occasion d'un séminaire sur les relations entre l'Afrique et la Colombie, tenu au Sénat colombien, M. Hachemi a indiqué qu'Alger et Bogota mènent beaucoup de projets pour le bien de l'Afrique, de l'Amérique latine et des Caraïbes.

Au plan bilatéral, la création des groupes parlementaires des amitiés algéro-colombienne et colombo-algérienne en mai 2022 "constitue une étape importante pour les deux pays en vue de renforcer les liens d'amitié entre les deux peuples amis, ainsi que de promouvoir la coopération parlementaire bilatérale et multilatérale dans le respect des principes, des valeurs et des intérêts communs entre les deux pays".

Par ailleurs, l'ambassadeur algérien n'a pas manqué de souligner, sur un autre plan, les efforts de l'Algérie en faveur du développement et du bien-être du continent africain. M. Hachemi a, dans ce sens souligné que l'Algérie a été à l'intiative et a activement participé dans la réalisation de plusieurs projets continentaux structurants. La décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, d'allouer un (1) milliard de dollars à l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement, pour le développement global de l'Afrique, s'inscrit dans le même objectif, a-t-il noté. Le diplomate a, en outre relevé l'action de l'Algérie en faveur de la paix et de la sécurité dans le continent africain pour parvenir à "un continent exempt de conflits et débarrassé des vestiges du colonialisme", notant que l'Algérie a été un des principaux acteurs du Fonds de l'Union africaine pour la paix.