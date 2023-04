Attaf a tenu, dans le cadre de la visite de travail qu’il effectue au Niger en sa qualité d’envoyé spécial du président de la République, une séance de travail avec son homologue nigérien, M. Hassoumi Massoudou, qui a porté sur les perspectives prometteuses de développement des relations entre les deux pays, outre la concertation et la coordination autour des questions régionales et internationales d’intérêt commun, indique jeudi un communiqué du ministère.

A cette occasion, précise la même source, "les deux parties ont passé en revue le développement réalisé dans la concrétisation des résultats de la visite de travail et d’amitié effectuée le mois de juillet 2021 par le Président Mohamed Bazoum en Algérie, et des entretiens bilatéraux entre les dirigeants des deux pays qui ont donné lieu à d’importantes orientations et décisions en vue de la concrétisation de projets vitaux au profit du Niger, à l’instar de la réalisation d’une centrale photovoltaïque de production de l’électricité, l’encouragement de l’émergence de pôles d’industrie agroalimentaire, la réalisation d’un centre de formation professionnelle, outre l’ouverture d’une représentation de la Société algérienne des Foires et Exportations (Safex) et d’une antenne de la Banque d’Algérie à Niamey". "Les deux parties ont également convenu du programme des prochaines échéances bilatérales de la Grande commission mixte, du Comité bilatéral frontalier et du Conseil d’affaires algéro-nigérien", poursuit le communiqué.

S’agissant des développements actuels dans leur environnement régional, "les deux parties ont souligné la convergence des positions des deux pays sur les moyens de faire face aux défis sécuritaires croissants dans la région sahélo-saharienne, se félicitant, par la même occasion, du niveau de coordination entre les deux pays, tant sur le plan bilatéral à travers les mécanismes de coopération sécuritaire, que sur le plan multilatéral à travers le Comité d'Etat-Major Opérationnel Conjoint (CEMOC)", lit-on dans le document du ministère.

Dans ce cadre, le chef de la diplomatie nigérienne "a exprimé sa fierté des positions de principe et unifiées partagées par les deux pays, assurant au sujet de la question du Sahara occidental, du soutien ferme du Niger au droit inaliénable et imprescriptible du peuple sahraoui à l’autodétermination conformément aux clauses du plan de règlement onusien". Il a insisté, à cet égard, sur "la nécessaire activation du principe des solutions africaines aux problèmes du continent, notamment avec la situation d’impasse que connait le processus politique de règlement du conflit dans ce territoire".

Les deux parties ont mis en exergue, en conclusion, "leur attachement aux traditions de soutien mutuel aux candidatures des deux pays au sein des différentes organisations régionales et internationales".